Камери автофіксації поповнили держбюджет України на понад 4 мільярди гривень

Шість років тому в Україні відновили роботу камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. За цей час їх встановили понад три сотні.

Із 2020 року на основі даних камер автофіксації винесено 19,1 мільйона постанов про порушення ПДР. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Загальна сума оплачених штрафів, яка надійшла до державного бюджету — 4,1 мільярда гривень.

Наразі у 18 областях та 32 містах України (за винятком регіонів, де ідуть бойові дії) працюють 376 камер автофіксації. За 2025 рік їх підключили 40, а у нинішньому році — вже 37. Крім того, з минулого року в застосунку "Дія" можна переглянути фото та відео порушень.

Переважна більшість камер фіксує лише перевищення швидкості, проте окремі комплекси в Києві та Львові можуть фіксувати порушення правил руху смугою для громадського транспорту.

Саме перевищення швидкості є однією з основних причин смертельних ДТП в Україні. У 2025 році зафіксовано 10 599 таких аварій, у яких загинуло 1718 осіб, а 12 980 отримали травми різного ступеня.

