За ДТП і п'яну їзду: водіям електросамокатів в Україні тепер загрожують штрафи й ув'язнення

В Україні водіїв електросамокатів офіційно прирівняли до повноцінних учасників дорожнього руху, а самокати — до джерел підвищеної небезпеки. За порушення ПДР, п’яну їзду чи ДТП їм загрожують штрафи, позбавлення прав і навіть ув’язнення.

Про це у коментарі виданню “РБК-Україна” розповів юрист Євген Буліменко.

За його словами, правовий статус водіїв електросамокатів врегулювали законом про розвиток електрозарядної інфраструктури.

Юрист пояснив, що закон розділяє електротранспорт на два типи. Легкий персональний електротранспорт має двигун до 1000 Вт і може розганятися до 25 км/год. Низькошвидкісний легкий електротранспорт має масу до 600 кг і швидкість від 10 до 50 км/год.

Верховний Суд визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки. Тому водії таких транспортних засобів повинні дотримуватися правил дорожнього руху та несуть адміністративну, кримінальну й цивільну відповідальність.

За ДТП із пошкодженням майна водіям самокатів загрожує штраф 850 грн або позбавлення прав на строк від шести місяців до року. За керування у стані сп’яніння передбачено штраф 17 тисяч грн і позбавлення прав на рік. Повторне порушення карається штрафом 34 тисячі грн, позбавленням прав на три роки, арештом до 10 діб або вилученням самоката.

“Водії електросамокатів несуть кримінальну відповідальність за порушення Правил дорожнього руху”, — наголосив Євген Буліменко.

Якщо внаслідок ДТП потерпілий дістав травми середньої тяжкості, порушнику загрожує штраф від 51 до 85 тисяч грн, арешт або обмеження волі до трьох років. У разі тяжких травм або смерті людини передбачене позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також винуватець аварії зобов’язаний повністю компенсувати потерпілому матеріальні та моральні збитки, включно з витратами на лікування, поховання чи втраченим заробітком.

Раніше в Україні зареєстрували петицію про нові правила для користувачів електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. Ініціатори пропонують запровадити вікові обмеження, обов’язкові курси з ПДР і сертифікацію для водіїв такого транспорту.

Автори звернення також хочуть заборонити дітям до 14 років їздити електросамокатами на дорогах, тротуарах і велодоріжках, дозволивши користування лише у дворах і спеціально облаштованих зонах. Крім того, сервіси прокату можуть зобов’язати перевіряти вік користувачів через “Дію”.

Нещодавно в Одесі чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень за їзду на електросамокаті у нетверезому стані. За інформацією Опендатабот, порушник не мав водійських прав і вже не вперше керував самокатом після вживання алкоголю.