В Одесі чоловік отримав рекордний штраф за їзду на електросамокаті: чому його засудили

Одеситу призначили штраф у розмірі 34 000 грн за кермування електросамокатом у нетверезому стані, що є найбільшим штрафом для "самокатників".

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Про це повідомили журналісти Опендатабот.

"Максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату в Одесі у червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті п’яним", — йдеться у повідомленні.

Суд призначив чоловікові штраф на 34 тис. грн, а також зобов’язав сплатити судовий збір.

Журналісти підкреслили, що якби обвинувачений мав водійські права, то за таке порушення його мали б їх позбавити.

Зазначається, що за останні два роки ще 17 громадян отримали штрафи по 17 тисяч гривень за кермування самокатом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Трьом особам заборонили керувати транспортними засобами протягом року.

З 2023 року всі електросамокати (моноколеса, сігвеї тощо) визнано транспортними засобами, і це дало змогу поліції та судам притягати водіїв електросамокатів до адмінвідповідальності на загальних підставах на рівні з водіями авто. Однак окремих правил та відповідальності для водіїв електросамокатів досі немає.

"Водіям електросамокатів не можна рухатись по тротуарах, для них наразі не передбачено рух велоінфраструктурою, якою можуть рухатись лише велосипедисти, що могло б бути доцільним через схожість їх характеристик. Тож самокатники мають рухатись виключно проїзною частиною, керуючись ПДР на загальних підставах, за порушення яких їх і притягають до відповідальності — адже транспортний засіб, обладнаний електродвигуном, є джерелом підвищеної небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Враховуючи майже вільний доступ до керування електросамокатами, а також все більшу статистику притягнення до відповідальності поліцією та судами таких водіїв, дане питання потребує законодавчого врегулювання", — пояснив член ради ГО "U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва)" з безпеки руху Микола Полюхович.

Нагадаємо, у європейській країні штрафують на 500 євро за катання на електросамокатах.

Фокус також писав про те, що актор Артур Логай потрапив в ДТП на власному самокаті, внаслідок чого отримав струс мозку.