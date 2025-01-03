Антисоціальна поведінка: у європейській країні штрафують на 500 євро за катання на електросамокатах
Влада Барселони хоче змусити громадян відповідально користуватися орендованими самокатами. ЗМІ пишуть, що наразі, окрім штрафів, муніципальні чиновники не мають чіткий план, як інтегрувати самокати в транспортну інфраструктуру.
Міська влада Барселони вирішила запровадити підвищені штрафи для тих, хто захоче поїздити на електросамокаті по тротуару або без шолома у межах міста. Про це повідомляє британське видання The Guardian.
ЗМІ пише, що з 1 лютого порушникам, які здійснюють "антисоціальну поведінку", загрожує штраф у розмірі до 500 євро (21,7 тис.грн). Також місцева влада планує зобов'язати компанії, які володіють або здають в оренду самокати, перепрограмувати їх так, аби зменшити їхню швидкість руху з 45 км/год до 25 км/год.
Ще одним імпульсом до штрафів, як вказують журналісти, стала популярність самокатів серед злочинців. Вони використовують їх для крадіжок сумок і смартфонів, що стало справжньою проблемою для туристів та місцевої поліції.
Представник транспортного департаменту міста Адріа Гоміла каже, що введенні обмеження і штрафи стали реакцією влади на те, як останнім часом місцеві почали використовувати електросамокати.
"Ці заходи спрямовані на те, щоб змінити поведінку деяких користувачів, підвищити безпеку та принести спільну користь", — каже чиновник, нагадавши приклад Парижа, де з 2023 року заборонений прокат самокатів, які порушували правила муніципального дорожнього руху.
Додатковим фактором до підвищення штрафів та нових обмежень стала низка епізодів у європейських містах з електросамокатами. Так, у згаданій столиці Франції в одного з пасажирів громадського транспорту загорілася батарея скутера, в Берліні кілька самокатів влаштували ДТП, а в Амстердамі чоловік наїхав на пішохода.
Наразі міська влада Барселони хоче також запровадити спеціальні паркувальні місця, аби самокати не стояли на тротуарах і не перешкоджали руху пасажирів громадського транспорту і пішоходів. Але в муніципалітеті відмовилися коментувати, коли такі парковки будуть доступні, і чому не можна здійснювати паркування на вулиці, як це роблять власники машин і мотоциклів.
Нагадаємо, Фокус повідомляв, як біля Букінгемського палацу спалахнула пожежа. Очевидці стверджують, що внаслідок пожежі через вибух електросамоката ніхто не постраждав. У момент вибуху і загоряння транспортного засобу водія поруч не було.
Також ми розповідали, що учасника BTS Шуґа оштрафували на $11,5 тисяч. Поліцейські піймали відомого К-Pop виконавця, коли він катався нетверезим на електросамокаті на вулицях Сеула.