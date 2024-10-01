Учасник BTS Шуґа оштрафований на $11,5 тисяч: що він накоїв

Поведінка Шуґи обурила його фанатів, і вони навіть вимагали від нього піти з гурту, щоб не подавати поганий приклад.

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31-річний південнокорейський репер, автор пісень, продюсер і учасник бойз-бенду BTS Мін Юнгі, більше відомий під сценічним ім'ям Шуґа, попався на очі поліції нетверезим під час їзди на електросамокаті, пише Rolling Stone.

Звинувачення артисту ще в серпні після того, як поліція виявила співака біля його будинку в Сеулі, коли той намагався піднятися після падіння зі скутера біля його будинку в Сеулі, і визначила, що він був п'яний. Рівень алкоголю в його крові становив 0,227%, що набагато перевищує поріг у 0,08%.

І ось через понад місяць Окружний суд у Сеулі виніс свій вердикт: Шуґу оштрафували на $11 500.

Сам репер, у якого після інциденту забрали права, вибачився. За його словами, він їхав додому в Сеулі, "думаючи, що це близька відстань" і "забув, що не можна використовувати електросамокат у стані алкогольного сп'яніння".

"Хоча ніхто не постраждав і жодне майно не було пошкоджено, це повністю моя відповідальність без будь-яких виправдань. Я приношу вибачення тим, хто постраждав від моєї безпечності та неправомірної поведінки, і я подбаю про те, щоб це не повторилося в майбутньому", — сказав співак.

На його вчинок фанати відреагували з осудом, а деякі навіть закликали його покинути BTS. Адже ідоли K-pop у Південній Кореї — це люди, які є еталоном поведінки, і на них рівняються мільйони шанувальників.

Зараз Шуґа служить агентом соціальної служби армії, оскільки його визнали непридатним для регулярної бойової служби. Зі свого боку Кім Сокчин, або Чин, "найстаріший" учасник K-pop гурту BTS, закінчив службу в Південній Кореї після 18 місяців, ставши першим членом гурту, та й К-поп-гуртів у принципі, який завершив обов'язкову службу в армії.

Раніше Фокус писав, що двійник Чіміна з BTS помер після 12 пластичних операцій.