Участник BTS Шуга оштрафован на $ 11,5 тысяч: что он натворил

Поведение Шуги возмутило его фанатов, и они даже требовали от него уйти из группы, чтобы не подавать плохой пример.

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31-летний южнокорейский рэпер, автор песен, продюсер и участник бойз-бэнда BTS Мин Юнги, больше известный под сценическим именем Шуга, попался на глаза полиции нетрезвым во время езды на электросамокате, пишет Rolling Stone.

Обвинение артисту еще в августе после того, как полиция обнаружила певца возле его дома в Сеуле, когда тот пытался подняться после падения со скутера возле его дома в Сеуле, и определила, что он был пьян. Уровень алкоголя в его крови составил 0,227%, что намного превышает порог в 0,08%.

И вот спустя больше месяца Окружной суд в Сеуле вынес свой вердикт: Шугу оштрафовали на $11 500.

Сам рэпер, у которого после инцидента забрали права, извинился. По его словам, он ехал домой в Сеуле, "думая, что это близкое расстояние" и "забыл, что нельзя использовать электросамокат в состоянии алкогольного опьянения".

"Хотя никто не пострадал и никакое имущество не было повреждено, это полностью моя ответственность без каких-либо оправданий. Я приношу извинения тем, кто пострадал от моей беспечности и неправомерного поведения, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось в будущем", — сказал певец.

На его проступок фанаты отреагировали осуждающе, а некоторые даже призывали его покинуть BTS. Ведь идолы K-pop в Южной Корее — это люди, которые являются эталоном поведения, и на них равняются миллионы поклонников.

Сейчас Шуга служит агентом социальной службы армии, поскольку его признали непригодным для регулярной боевой службы. В свою очередь Ким Сок Чин, или Чин, самый "старый" участник K-pop группы BTS, закончил службу в Южной Корее после 18 месяцев, став первым членом группы, и К-pop групп в принципе, завершившим обязательную службу в армии.

Ранее Фокус писал, что двойник Чимина из BTS умер после 12 пластических операций.