Новая жертва. В Южной Корее двойник Чимина из BTS умер после 12 пластических операций

Погоня за "звездной" внешностью свела в могилу двух человек с разницей в несколько часов. Сента Ван Колуччи убило заражение крови из-за неудачно установленного импланта.

Related video

Одержимость звездами шоу-бизнеса и желание походить на них могут быть смертельными в прямом смысле этого слова. С разницей буквально в несколько часов скончались 34-летняя двойник Ким Кардашьян Кристина Эштен Гуркани, а также 22-летний канадский актер Сент Ван Колуччи. Молодой человек так хотел быть похожим на 27-летнего певца группы BTS Чимина, что сделал 12 пластических операций, одна из которых стала для него фатальной, рассказал публицист Эрик Блейк, работавши с актером с марта 2022 года.

Парень скончался практически в тот же день, что и Кристина, которой не стало 20 апреля. Он умер в больнице Южной Кореи из-за осложнений после последней пластической операции.19 апреля канадец лег под нож, чтобы удалить челюстные имплантаты, вставленные в ноябре прошлого года. После операции у Ван Колуччи развилась инфекция, и его пришлось интубировать. Он умер через несколько часов.

Сент Ван Колуччи мечтал походить на корейскую суперзвезду Чимина Фото: The Lighthouse Daily

Поводом для хирургического вмешательства стало то, что юноше не нравились его "очень квадратная линия челюсти и подбородок", поскольку он считал их слишком широкими. Актер знал о рисках, связанных с операцией по имплантации челюсти, но настаивал на продолжении процедуры, поскольку "не был уверен в своей внешности". Только за последний год канадец потратил 220 тысяч долларов, сделав 12 операций, среди которых – подтяжки лица, глаз, бровей и уменьшение губ, а также пластика носа.

12 операций погубили 22-летнего актера Фото: The Lighthouse Daily

Ван Колуччи переехал из Канады в Мекку K-pop в погоне за карьерой в индустрии развлечений в 2019 году. У него были темно-русые волосы и голубые глаза, рост составлял 180 см, а вес 83 кг. Такая нестандартная по местным меркам внешность мешала его карьере.

"Ему было очень трудно найти работу в Южной Корее, и он чувствовал себя дискриминированным из-за своей западной внешности", – говорит Блейк.

Сент Ван Колуччи до операций и после

Перед смертью Ван Колуччи снял восьмисерийный корейский драматический сериал под названием "Pretty Lies", где сыграл Чимина.

Шоу, работа над которым продолжалась с июня по декабрь 2022 года, покажут на крупной стриминговой платформе США в октябре. Сериал был очень важен для Сента, и он потратил на него много сил. К сожалению, до премьеры актер так и не дожил.

Ранее Фокус писал, что Кристина Эштен Гуркани скончалась от обширного инфаркта после очередной пластической операции, и сейчас семья собирает деньги на ее похороны.