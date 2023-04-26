Двойник Ким Кардашьян умерла в 34 года после пластической операции

Причиной смерти Кристины Эштен Гуркани стал обширный инфаркт. В последние минуты жизни с девушкой были ее родные.

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34-летняя американская модель OnlyFans и двойник Ким Кардашьян Кристина Эштен Гуркани, известная под ником Ashten G, скончалась в больнице 20 апреля от обширного инфаркта после пластической операции, сообщают западные СМИ.

О смерти девушки сообщила ее семья, создавшая страницу GoFundMe для сбора пожертвований на похороны модели. Страница содержит длинное заявление, в котором выражается шок и боль близких, а также краткий отчет о моментах, предшествовавших смерти Кристины.

"С глубокой скорбью и безмерно тяжелым, разбитым сердцем мы должны разделить самую сокрушительную, прискорбную и неожиданную кончину нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", – написала ее семья.

По словам родственников, в 4:30 утра им позвонили из больницы и сообщили, что состояние Кристины начало стремительно ухудшаться. Они пережили "живой кошмар", наблюдая, как она умирала от остановки сердца.

По состоянию на полдень 26 апреля GoFundMe собрал 3 540 долларов из необходимых 40 тысяч.

В комментариях на странице отметилась модель Магдалена, которая однажды тоже чуть не умерла, пытаясь получить "самую большую вагину в мире".

Модель Мария Магдалена тоже чуть не умерла во время пластической операции

"Я не знаю ее, но я видела ее в Instagram и думала, что она действительно красивая, но это так грустно, что она только что умерла от пластической операции. Это так страшно, потому что вы никогда не знаете, когда умрете от рискованной операции", – написала она.

Как информируют СМИ, двойник Ким Кардашьян перед смертью перенесла несколько операций, таких как увеличение груди, подтяжка ягодиц и ряд дополнительных процедур, включая уколы ботокса. Все это обошлось ей в 14 тысяч долларов.

Видимо, столько же она потратила на ринопластику, чтобы получить новый нос. Кристина гордилась тем, что с позднего подросткового возраста люди говорили ей о поразительном сходстве с Ким Кардашьян.

Ранее жертвой неудачной пластической процедуры стала супермодель Линда Евангелиста. Как писал Фокус, вместо избавления от жира она получила изуродованную фигуру, что надолго закрыло ей путь к возвращению в модную сферу.