Линда Евангелиста рассказала о тяжелом побочном эффекте после косметической процедуры

Процедура имела совершенно обратный эффект и, по словам экс-супермодели, "деформировала ее навсегда".

56-летняя супермодель 90-х Линда Евангелиста объяснила своим подписчикам в соцсети Instagram, почему пропала из поля зрения и не публикует новые снимки и видео с собой.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Знаменитость рассказала о том, что ее внешность "навсегда деформировалась" после популярной процедуры похудения под названием CoolSculpting, и теперь она чувствует себя эмоционально опустошенной и практически не появляется на публике.

"Моим последователям, которые задавались вопросом, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает, причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq, которая сделала прямо противоположное тому, что обещала", – пишет она.

Евангелиста объяснила, что, вместо того, чтобы уменьшить жир, процедура увеличила количество жировых клеток и оставила ее "навсегда деформированной", несмотря на две болезненные операции по коррекции, последовавшие после. Теперь, отмечает Евангелиста, она стала "неузнаваемой".

По словам Линды, у нее развилась так называемая парадоксальная гиперплазия жировой ткани, обычно называемая ЛАГ, которая, как говорят, является побочным эффектом процедуры замораживания жира. Как пишут СМИ, ЛАГ – это "очень редкий, но серьезный побочный эффект", который чаще всего возникает у пациентов мужского пола.

Одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, CoolSculpting – это торговая марка криолиполиза, нехирургической процедуры, при которой используется низкая температура для уменьшения жировых отложений в определенных областях тела. Ее также называют коррекцией контуров тела, и в последние годы она стала популярной на лечебных курортах.

Теперь супермодель намерена обратиться в суд с иском против компании, изуродовавшей ее.

"Я так устала так жить. Я бы хотела выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не выгляжу как я", – отметила она.

[ + – ] Одно из последних фото Линда опубликовала еще в апреле

В комментариях ее поддержали немало известных людей. Среди них – актриса Гвинет Пэлтроу, стилист Карла Уэлч, супермодель Мариякарла Босконо, дизайнеры Брэндон Максвелл и Джереми Скотт, а также многие другие.

Линда Евангелиста была одной из самых известных и востребованных супермоделей 1990-х годов, получившая признание во всем мире за годы работы, которая включала бесчисленные кампании, подиумы, обложки Vogue и культовый музыкальный клип Джорджа Майкла вместе с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Но если перечисленные модели еще продолжают появляться на съемках и подиумах, то Линда сейчас не может себе этого позволить.

Напомним, бывшего мужа супермодели Жеральда Мари обвиняют в насилии и сексуальных домогательствах немало моделей, и его уже прозвали "европейским Вайнштейном".