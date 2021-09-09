Новый Вайнштейн. Вокруг экс-супруга Линды Евангелисты разгорелся грандиозный секс-скандал

Джеральд Маре, руководивший Elite Model Management более 30 лет, все обвинения отрицает.

В Европе назревает новый вайнштейн-гейт, в эпицентре которого оказался 71-летний экс-руководитель всемирно известного модельного агентства Elite Model Management Джеральд Мари, сообщает The New-York Times.

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Более 24 женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, однако сам Мари, который в свое время был женат на супермодели Линде Евангелисте, а сейчас живет на Ибице, все отрицает.

[ + – ] Джеральд Мари руководил Elite Model Management более 30 лет Фото: Getty Images

Через год после того, как прокуратура Франции начала расследование предполагаемых инцидентов, которые, как утверждается, произошли в 1980-х и 90-х годах, появились новые голоса в поддержку обвинителей Мари. Кроме наказания для магната в мире моды, потерпевшие требуют более жесткого регулирования труда для защиты молодых и часто уязвимых моделей.

В начале сентября в столицу Франции прилетели минимум шесть супермоделей, которые решились дать показания отделу защиты детей парижской полиции против бывшего босса и готовы оказать поддержку пострадавшим. Среди них – Паулина Поризкова, Карен Элсон, Хелена Кристенсен, Мила Йовович и даже экс-первая леди Франции Карла Бруни. Группу женщин, выступивших с обвинениями против Мари, возглавляет Кэрри Отис, бывшая американская супермодель, которая утверждает, что была изнасилована Мари в 17 лет.

[ + – ] Кэрри Отис утверждает, что была изнасилована Джеральдом Мари в 17-летнем возрасте Фото: Кэрри Отис/Instagram

"Хватит, хватит! Я поддерживаю Кэрри и других пострадавших от Джеральда Мари, когда они приезжают в Париж для дачи показаний против своего обидчика. Ни одна промышленность не застрахована от сексуального насилия. Во Франции и во всем мире предстоит проделать так много работы, чтобы обеспечить защиту женщин от сексуального насилия на работе", – заявила Карла Бруни.

По словам Хелены Кристенсен, она все время была с этими "храбрыми женщинами", а Паулина Поризкова добавила, что на заре карьеры молодых моделей учили рассматривать "сексуальные домогательства как комплимент".

"Нам, как моделям, не платили за наши таланты. Мы снимали свое тело и лицо. Твое тело не было твоим собственным", – подчеркнула Поризкова. Она аплодировала женщинам, которые побывали в Париже и которые, по ее словам, "переживут некоторые болезненные воспоминания, чтобы встать на защиту лучшей индустрии и женщин, которые не смогли выступить".

Бруни, Кристенсен и Поризкова решили высказаться по настоянию Model Alliance, некоммерческой группы защиты интересов работников моды. Организация предложила обвинителям Джеральда Мари ресурсы, в том числе еженедельные встречи Zoom, на которых женщины имели доступ к адвокату.

[ + – ] Карла Бруни на своей странице в соцсети выступила в поддержку жертв насилия

Альянс также лоббирует соблюдение в отрасли моды своей программы RESPECT. Это перечень полных и юридически обязательных стандартов, разработанных на основе опроса более чем 100 моделей, включающий правила поведения, перечень прав и обязательств, условия оплаты труда и время занятости, а также подробный список последствий и процессов в случаях нарушений. Однако до сих пор призывы к конгломератам и авторитетам индустрии моды подписаться под ним, в том числе к нынешнему генеральному директору Elite World Group Джулии Хаарт, не привели к получению необходимых подписей.

"Мы стремимся добиться справедливости для пострадавших, но мы также хотим более безопасной и справедливой индустрии моды с реальной подотчетностью", – заявила основатель и исполнительный директор Model Alliance Сара Зифф. Она тесно сотрудничала с Кэрри Отис, подавшей в прошлом месяце в Нью-Йорке иск в соответствии с Законом штата о детях-жертвах, который позволяет обвинителям в сексуальном насилии предъявлять иски против предполагаемых нападавших независимо от того, когда произошли инциденты, о которых было сообщено.

Ранее подобный иск был подан американкой Вирджинией Джуффре, обвинившей в изнасиловании принца Эндрю.