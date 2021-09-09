Новий Вайнштейн. Навколо ексчоловіка Лінди Євангелісти розгорівся грандіозний секс-скандал

Джеральд Марі, який керував Elite Model Management більше 30 років, всі звинувачення заперечує.

У Європі назріває новий Вайнштейн-гейт, в епіцентрі якого опинився 71-річний екскерівник всесвітньо відомого модельного агентства Elite Model Management Джеральд Марі, повідомляє The New-York Times.

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Більше 24 жінок звинувачують його в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, проте сам Марі, який свого часу був одружений з супермоделлю Ліндою Євангелістою, а зараз живе на Ібіці, все заперечує.

[ + – ] Джеральд Марі керував Elite Model Management більше 30 років Фото: Getty Images

Через рік після того, як прокуратура Франції почала розслідування можливих інцидентів, які, як стверджується, сталися в 1980-х і 90-х роках, з'явилися нові голоси на підтримку обвинувачів Марі. Крім покарання для магната в світі моди, потерпілі вимагають більш жорсткого регулювання праці для захисту молодих і часто вразливих моделей.

На початку вересня в столицю Франції прилетіли мінімум шість супермоделей, які зважилися дати свідчення відділу захисту дітей паризької поліції проти колишнього боса і готові надати підтримку постраждалим. Серед них — Пауліна Порізкова, Карен Елсон, Гелена Крістенсен, Міла Йовович та навіть експерша леді Франції Карла Бруні. Групу жінок, які виступили зі звинуваченнями проти Марі, очолює Керрі Отіс, колишня американська супермодель, яка стверджує, що була зґвалтована Марі в 17 років.

[ + – ] Керрі Отіс стверджує, що була зґвалтована Джеральдом Марі в 17-річному віці Фото: Кэрри Отис/Instagram

"Досить, досить! Я підтримую Керрі та інших постраждалих від Джеральда Марі, коли вони приїжджають у Париж для надання свідчень проти свого кривдника. Жодна промисловість не застрахована від сексуального насильства. У Франції та в усьому світі потрібно виконати так багато роботи, щоб забезпечити захист жінок від сексуального насильства на роботі", — заявила Карла Бруні.

За словами Гелени Крістенсен, вона весь час була з цими "хоробрими жінками", а Пауліна Порізкова додала, що на зорі кар'єри молодих моделей вчили розглядати "сексуальні домагання як комплімент".

"Нам як моделям не платили за наші таланти. Ми знімали своє тіло і обличчя. Твоє тіло не було твоїм власним", — підкреслила Порізкова. Вона аплодувала жінкам, які побували в Парижі і які, за її словами, "переживуть деякі болючі спогади, щоб встати на захист кращої індустрії і жінок, які не змогли виступити".

Бруні, Крістенсен і Порізкова вирішили висловитися за наполяганням Model Alliance, некомерційної групи захисту інтересів працівників моди. Організація запропонувала обвинувачам Джеральда Марі ресурси, в тому числі щотижневі зустрічі Zoom, на яких жінки мали доступ до адвоката.

[ + – ] Карла Бруні на своїй сторінці в соцмережі виступила на підтримку жертв насильства

Альянс також лобіює дотримання в галузі моди своєї програми RESPECT. Це перелік повних і юридично обов'язкових стандартів, розроблених на основі опитування більш ніж 100 моделей, що включає правила поведінки, перелік прав і зобов'язань, умови оплати праці і час зайнятості, а також докладний список наслідків і процесів у випадках порушень. Однак до сих пір заклики до конгломератів і авторитетів індустрії моди підписатися під ним, в тому числі до нинішнього генерального директора Elite World Group Джулії Гаарт, не привели до отримання необхідних підписів.

"Ми прагнемо домогтися справедливості для постраждалих, але ми також хочемо безпечнішої і справедливої індустрії моди з реальною підзвітністю", — заявила засновниця та виконавча директорка Model Alliance Сара Зіфф. Вона тісно співпрацювала з Керрі Отіс, що подала минулого місяця в Нью-Йорку позов відповідно до Закону штату про дітей-жертв, який дозволяє обвинувачам у сексуальному насильстві пред'являти позови проти передбачуваних нападників незалежно від того, коли відбулися інциденти, про які було повідомлено.

Раніше подібний позов був поданий американкою Вірджинією Джуффре, яка звинуватила в зґвалтуванні принца Ендрю.