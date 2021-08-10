Сина королеви Єлизавети II звинуватили в сексуальному насиллі

Королівська особа всіляко заперечує подібні звинувачення, але Вірджинія Джуффре збирається довести справу до кінця і покарати принца Ендрю.

Імовірна жертва покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна на ім'я Вірджинія Робертс Джуффре подала до федерального суду Нью-Йорка позов проти 61-річного британського принца Ендрю, звинувативши його в сексуальному насиллі над нею в особняку Епштейна на Манхеттені, а також в інших місцях, коли їй не було ще 18 років, повідомляє ABC News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами адвоката жінки Девіда Бойса, позов поданий за кілька днів до закінчення періоду дії закону штату Нью-Йорк, який дозволяє імовірним жертвам сексуального насилля в дитинстві подавати цивільні позови, не порушуючи терміну давності.

"Якщо вона не зробить цього зараз, вона дозволить йому уникнути відповідальності за свої дії. І Вірджинія прагне уникати ситуацій, коли багаті та впливові люди уникають відповідальності за свої дії", — заявив правозахисник.

[ + – ] принц Ендрю Фото: The Royal Family

Згідно з інформацією, вказаною в документах, син британської королеви звинувачується в "сексуальному насиллі та умисному заподіянні емоційного стресу".

"20 років тому багатство, влада, становище і зв'язки принца Ендрю дозволили йому жорстоко поводитися з наляканою, вразливою дівчинкою, і не було кому її захистити. Уже давно пора залучити його до відповідальності", — йдеться в позові.

Вірджинія має намір домогтися для члена королівської сім'ї покарання, передбаченого законом.

"Я закликаю принца Ендрю до відповіді за те, що він зробив зі мною. Сильні і багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви побачать, що можна жити не в тиші і страху, а можна повернути своє життя, висловившись і зажадавши справедливості", — підкреслила вона.

Джуффре зізналася, що рішення звернутися до суду далося їй дуже нелегко. Вона передбачає, що в майбутньому піддасться нападкам як самого принца, так його прихильників і захисників.

"Але я знала, що, якщо я не зроблю цього, я підведу їх і жертв всюди", — резюмувала позивачка.

Що стосується принца Ендрю, то він всіляко заперечує те, що причетний до сексуальних злочинів. Ще у 2019 році принц запевняв, що ніяких контактів з Джуффре у нього не було.

Джуффре, зараз 38-річна мати сімейства, яка проживає в Австралії, вперше звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві в публічних судових документах у грудні 2014 року в справі, порушеній імовірними жертвами Епштейна проти Міністерства юстиції США. Цей позов ставив під сумнів угоду Епштейна з федеральною прокуратурою Флориди у 2008 році.

[ + – ] Принц Ендрю і Джеффрі Епштейн Фото: Мальдивы

Вірджинія стверджувала в цих судових заявах, що Епштейн і його давній партнер Гіслен Максвелл рекомендували їй зайнятися сексом з Ендрю тричі у 2001 році в Лондоні, Нью-Йорку і на Віргінських островах США. Тоді її претензії зустріли лютими спростуваннями з боку Максвелла і Букінгемського палацу від імені принца Ендрю.

Поки що королівський двір ніяк не прокоментував позов.

Нагадаємо, раніше принц Ендрю вже фігурував в історії з насиллям. Його дочка Беатріс готова була навіть виїхати з Великобританії після секс-скандалу, що вибухнув навколо її батька. Букінгемський палац намагався все спростувати, заявляючи, що звинувачення проти принца не мають ніяких доказів.