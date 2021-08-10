Сына королевы Елизаветы II обвинили в cексуальном насилии

Королевская особа всячески отрицает подобные обвинения, но Вирджиния Джуффре намерена довести дело до конца и наказать принца Эндрю.

Предполагаемая жертва покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна по имени Вирджиния Робертс Джуффре подала в федеральный суд Нью-Йорка иск против 61-летнего британского принца Эндрю, обвинив его в сексуальном насилии над ней в особняке Эпштейна на Манхэттене, а также в других местах, когда ей не было еще 18 лет, сообщает ABC News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам адвоката женщины Дэвида Бойса, иск подан за несколько дней до истечения периода действия закона штата Нью-Йорк, который разрешает предполагаемым жертвам сексуального насилия в детстве подавать гражданские иски, не нарушая срока давности.

"Если она не сделает этого сейчас, она позволит ему избежать ответственности за свои действия. И Вирджиния стремится избегать ситуаций, когда богатые и влиятельные люди избегают ответственности за свои действия", – заявил правозащитник.

[ + – ] Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Согласно информации, указанной в документах, сын британской королевы обвиняется в "сексуальном насилии и умышленном причинении эмоционального стресса".

"20 лет назад богатство, власть, положение и связи принца Эндрю позволили ему жестоко обращаться с напуганной, уязвимой девочкой, и некому было ее защитить. Уже давно пора привлечь его к ответственности ", – говорится в иске.

Вирджиния намерена добиться для члена королевской семьи наказания, предусмотренного законом.

"Я призываю принца Эндрю к ответу за то, что он сделал со мной. Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно жить не в тишине и страхе, а можно вернуть свою жизнь, высказавшись и потребовав справедливости", – подчеркнула она.

Джуффре призналась, что решение обратиться в суд далось ей очень нелегко. Она предвидит, что в дальнейшем подвергнется нападкам как самого принца, так его сторонников и защитников.

"Но я знала, что, если я не сделаю этого, я подведу их и жертв повсюду", – резюмировала истица.

Что касается принца Эндрю, то он всячески отрицает то, что причастен к сексуальным преступлениям. Еще в 2019 году принц заверял, что никаких контактов с Джуффре у него не было.

Джуффре, сейчас 38-летняя мать семейства, проживающая в Австралии, впервые обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии в публичных судебных документах в декабре 2014 года в деле, возбужденном предполагаемыми жертвами Эпштейна против Министерства юстиции США. Этот иск ставил под сомнение сделку Эпштейна с федеральной прокуратурой Флориды в 2008 году.

[ + – ] Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн Фото: Hello! Magazine

Вирджиния утверждала в этих судебных заявлениях, что Эпштейн и его давний партнер Гислен Максвелл рекомендовали ей заняться сексом с Эндрю трижды в 2001 году в Лондоне, Нью-Йорке и на Виргинских островах США. Тогда ее претензии были встречены яростными опровержениями со стороны Максвелла и Букингемского дворца от имени принца Эндрю.

Пока что королевский двор никак не прокомментировал иск.

Напомним, ранее принц Эндрю уже фигурировал в истории с насилием. Его дочь Беатрис готова была даже уехать из Великобритании после разразившегося вокруг ее отца секс-скандала. Букингемский дворец же пытался все опровергнуть, заявляя, что обвинения против принца не имеют никаких доказательств.