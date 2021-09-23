Лінда Євангеліста розповіла про важкий побічний ефект після косметичної процедури

Процедура мала цілком протилежний ефект і, за словами екссупермоделі, "деформувала її назавжди".

56-річна супермодель 90-х Лінда Євангеліста пояснила своїм підписникам у соцмережі Instagram, чому зникла з поля зору і не публікує нові знімки та відео з собою.

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Знаменитість розповіла про те, що її зовнішність "назавжди деформувалася" після популярної процедури схуднення під назвою CoolSculpting, і тепер вона почувається емоційно спустошеною і практично не з'являється на публіці.

"Моїм підписникам, які ставили питання, чому я не працюю, поки кар'єра моїх однолітків процвітає, причина в тому, що я була жорстоко знівечена процедурою CoolSculpting Zeltiq, яка зробила прямо протилежне тому, що обіцяла", — пише вона.

Євангеліста пояснила, що, замість того, щоб зменшити жир, процедура збільшила кількість жирових клітин і залишила її "назавжди деформованою", незважаючи на дві болючі операції з корекції, що були після. Тепер, зазначає Євангеліста, вона стала "невпізнанною".

За словами Лінди, у неї розвинулася так звана парадоксальна гіперплазія жирової тканини, зазвичай звана ЛАД, яка, як кажуть, є побічним ефектом процедури заморожування жиру. Як пишуть ЗМІ, ЛАГ — це "дуже рідкісний, але серйозний побічний ефект", який найчастіше виникає у пацієнтів чоловічої статі.

Схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, CoolSculpting — це торгова марка кріоліполізу, нехірургічній процедури, при якій використовується низька температура для зменшення жирових відкладень у певних областях тіла. Її також називають корекцією контурів тіла, і в останні роки вона стала популярною на лікувальних курортах.

Тепер супермодель має намір звернутися до суду з позовом проти компанії, яка знівечила її.

"Я так втомилася так жити. Я б хотіла вийти з дому з високо піднятою головою, незважаючи на те, що більше не маю вигляд самої себе", — зазначила вона.

[ + – ] Одне з останніх фото Лінда опублікувала ще в квітні

У коментарях її підтримали чимало відомих людей. Серед них — актриса Гвінет Пелтроу, стилістка Карла Велч, супермодель Маріякарла Босконо, дизайнери Брендон Максвелл і Джеремі Скотт, а також багато інших.

Лінда Євангеліста була однією з найвідоміших і затребуваних супермоделей 1990-х років, яка отримала визнання у всьому світі за роки роботи, яка включала численні кампанії, подіуми, обкладинки Vogue і культовий музичний кліп Джорджа Майкла разом із Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Крісті Тарлінгтон. Але якщо перераховані моделі ще продовжують з'являтися на зйомках і подіумах, то Лінда зараз не може собі цього дозволити.

Нагадаємо, колишнього чоловіка супермоделі Жеральда Марі звинувачують в насильстві і сексуальних домаганнях чимало моделей, і його вже прозвали "європейським Вайнштейном".