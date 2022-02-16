Линда Евангелиста впервые дала интервью о пластической процедуре, изуродовавшей ее тело

С 2015 года супермодель 1990-х практически не появлялась на публике, но больше она "не желает прятаться"

56-летняя супермодель Линда Евангелиста была популярнейшей моделью 1990-х. Именно ей принадлежит крылатая фраза о том, что "меньше, чем за 10 тысяч долларов она не встанет с кровати". Однако после неудачной пластической процедуры Линда практически не появлялась на публике. И только сейчас дала откровенное интервью, отметив, что она "не желает больше прятаться", пишет People.

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С 2015 года супермодель не появлялась на публике, она не давала интервью и не вела соцсети. Но в прошлом году Линда опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, что стала жертвой неудачной пластической процедуры под названием CoolSculpting (криолиполиз). С ее помощью безоперационно холодом удаляют локальные жировые отложения. Процедура является неинвазивной альтернативой липосакции.

Но спустя три месяца после семи сеансов криолиполиза в 2016 году супермодель поняла, что проблемные зоны не только не исчезли, но и увеличились. Она прекратила есть, но похудеть не удавалось.

"Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума".

В июне 2016 года она отправилась к врачу и тот поставил ей диагноз парадоксальная жировая гиперплазия.

[ + – ] Линда Евангелиста после неудачной пластической процедуры Фото: People [ + – ] Линда Евангелиста после неудачной пластической процедуры Фото: People

"Я сняла перед ним халат. Я рыдала и говорила: "Я ничего не ем, я голодаю, что я делаю не так?!". А когда он поставил мне диагноз, я подумала: "Что это, черт возьми, такое?". Врач сказал мне, что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию", — рассказала о пережитом кошмаре Линда.

Парадоксальная жировая гиперплазия является редким побочным эффектом, которым страдают менее 1 % пациентов, прошедших CoolSculpting, когда процесс замораживания вызывает утолщение и увеличение пораженной жировой ткани.

"Это ужасно. Ведь пациенты приходят, чтобы что-то уменьшить, а оно увеличивается. И проблема с жировой гиперплазией заключается в том, что она не исчезает. Пораженные участки не поддаются липосакции", — прокомментировал происходящее с Линдой доктор Алан Матарассо, пластический хирург из Нью-Йорка и профессор Медицинской школы Нортуэлла.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не мог больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу рассказать обо всем, что со мной произошло", — сообщила супермодель в интервью.

[ + – ] Линда Евангелиста на обложке People

Евангелиста утверждает, что, когда ее врач связался с CoolSculpting по поводу ее ПЖГ, там сообщили, что "хотят сделать все правильно", и предложили оплатить липосакцию, но при условии, что она будет хранить молчание. Тогда супермодель отказалась и оплатила процедуру сама.

По словам Евангелисты, после операции ей пришлось носить компрессионное белье, пояс и повязку на подбородке в течение восьми недель. Но ПЖГ все равно вернулась, и даже после повторной липосакции в 2017 году.

"Лучше не стало. Все выпуклости на моем теле – твердые. Если я надеваю платье без специального белья – оно натирает кожу до крови. Я не могу прижать руки к телу. Я не думаю, что дизайнеры захотят теперь меня одевать. Я больше не смотрюсь в зеркало. Это не я", — говорит модель.

На интервью Линда Евангелиста решилась, поскольку считает, что ее история может помочь другим.

"Я надеюсь, что смогу избавиться от части позора и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Это моя цель. Я знала, что состарюсь, знала, что мое тело изменится, но не думала, что буду выглядеть так, как сейчас", — сказала Линда.

В сентябре прошлого года Евангелиста подала иск против материнской компании CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. о возмещении ущерба в размере 50 миллионов долларов, утверждая, что она не могла работать после прохождения семи сеансов CoolSculpting с августа 2015 года по февраль 2016 года.

Представитель CoolSculpting говорит, что процедура "была хорошо изучена благодаря более чем 100 научным публикациям и более чем 11 миллионам процедур, проведенных по всему миру", и добавил, что известные редкие побочные эффекты, такие как ПЖГ, "продолжают документироваться в исследованиях и доступны для пациентов и медицинских работников".

Сама Линда говорит, что решилась на откровенный рассказ об изменениях в своем теле после того, как коллеги-модели поддержали ее, узнав эту историю. Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и многие другие, которые вместе выходили с Линдой на подиум сказали, что "ее сила и истинная сущность навсегда узнаваемы и остаются культовыми".

[ + – ] Линда Евангелиста в 1990-х

Напомним, Линда Евангелиста – дочь итальянских эмигрантов из Канады. В 15 лет она стала победительницей местного конкурса красоты "Мисс Ниагара" и заключила контракт с нью-йоркским агентством Elite.

Она была музой Карла Лагерфельда и фотографа Стивена Мейзела. Анна Винтур помещала ее на обложку Vogue 11 раз. В 2006 году Линда родила сына, которого назвала Августин Джеймс. Только в 2011 году стало известно, что отцом ребенка является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, который сейчас женат на актрисе Сальме Хайек.