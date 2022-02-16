Лінда Євангеліста вперше дала інтерв'ю про пластичну процедуру, яка спотворила її тіло

З 2015 року супермодель 1990-х практично не з'являлася на публіці, але вона більше "не бажає ховатися".

56-річна супермодель Лінда Євангеліста була найпопулярнішою моделлю 1990-х. Саме їй належить крилата фраза про те, що "менше, ніж за 10 тисяч доларів, вона не встане з ліжка". Однак, після невдалої пластичної процедури Лінда практично не з'являлася на публіці. І лише зараз дала відверте інтерв'ю, зазначивши, що вона "не бажає більше ховатись", пише People.

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З 2015 року супермодель не з'являлася на публіці, вона не давала інтерв'ю та не вела соцмережі. Але минулого року Лінда опублікувала пост в Instagram, у якому розповіла, що стала жертвою невдалої пластичної процедури під назвою CoolSculpting (Кріоліполіз). З її допомогою безопераційно холодом видаляють локальні жирові відкладення. Процедура є неінвазивною альтернативою ліпосакції.

Але через три місяці після семи сеансів кріоліполізу у 2016 році супермодель зрозуміла, що проблемні зони не тільки не зникли, а й збільшились. Вона перестала їсти, але схуднути не вдавалося.

"Я намагалася виправити це сама, думаючи, що роблю щось не так. Я дійшла до того, що взагалі не їла. Я думала, що божеволію".

У червні 2016 року вона вирушила до лікаря, і той поставив їй діагноз — парадоксальна жирова гіперплазія.

[ + – ] Лінда Євангеліста після невдалої пластичної процедури Фото: People [ + – ] Лінда Євангеліста після невдалої пластичної процедури Фото: People

"Я зняла перед ним халат. Я ридала і говорила: "Я нічого не їм, я голодую, що я роблю не так?!". А коли він поставив мені діагноз, я подумала: "Що це, чорт забирай, таке?" Лікар сказав мені, що жодні дієти і ніякі вправи ніколи не виправлять ситуацію", — розповіла про пережитий кошмар Лінда.

Парадоксальна жирова гіперплазія є рідкісним побічним ефектом, від якого страждають менше 1% пацієнтів, які пройшли CoolSculpting, коли процес заморожування викликає потовщення та збільшення ураженої жирової тканини.

"Це жахливо. Адже пацієнти приходять, щоб щось зменшити, а воно збільшується. І проблема з жировою гіперплазією полягає в тому, що вона не зникає. Уражені ділянки не піддаються ліпосакції", — прокоментував те, що відбувається з Ліндою, лікар Алан Матарассо, пластичний хірург з Нью-Йорка та професор Медичної школи Нортуелла.

"Мені подобалося бути на подіумі. Тепер я боюся зіткнутися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховаючись і соромлячись. Я просто не могла більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу розповісти про все, що зі мною сталося", — повідомила супермодель в інтерв'ю.

[ + – ] Лінда Євангеліста на обкладинці People

Євангеліста стверджує, що коли її лікар зв'язався з CoolSculpting з приводу її ПЗГ, там повідомили, що "хочуть зробити все правильно", і запропонували сплатити ліпосакцію, але за умови, що вона зберігатиме мовчання. Тоді супермодель відмовилася та сплатила процедуру сама.

За словами Євангелісти, після операції їй довелося носити компресійну білизну, пояс та пов'язку на підборідді протягом восьми тижнів. Але ПЗГ все одно повернулася, і навіть після повторної ліпосакції у 2017 році.

"Краще не стало. Усі опуклості на моєму тілі — тверді. Якщо я надягаю сукню без спеціальної білизни — вона натирає шкіру до крові. Я не можу притиснути руки до тіла. Я не думаю, що дизайнери захочуть тепер мене одягати. Я більше не дивлюся у дзеркало. Це не я", — каже модель.

На інтерв'ю Лінда Євангеліста наважилася, бо вважає, що її історія може допомогти іншим.

"Я сподіваюся, що зможу позбутися частини ганьби і допомогти іншим людям, які перебувають у такій самій ситуації, як і я. Це моя мета. Я знала, що постарію, знала, що моє тіло зміниться, але не думала, що виглядатиму так, як зараз", — сказала Лінда.

У вересні минулого року Євангеліста подала позов проти материнської компанії CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. про відшкодування збитків у розмірі 50 мільйонів доларів, стверджуючи, що вона не могла працювати після проходження семи сеансів CoolSculpting із серпня 2015 року до лютого 2016 року.

Представник CoolSculpting каже, що процедура "була добре вивчена завдяки понад 100 науковим публікаціям та понад 11 мільйонам процедур, проведених по всьому світу", і додав, що відомі рідкісні побічні ефекти, такі як ПЗ, "продовжують документуватися в дослідженнях і доступні для пацієнтів та медичних працівників".

Сама Лінда каже, що зважилася на відверту розповідь про зміни у своєму тілі після того, як колеги-моделі підтримали її, дізнавшись про цю історію. Сінді Кроуфорд, Гелена Крістенсен та багато інших, які разом виходили з Ліндою на подіум, сказали, що "її сила та справжня сутність назавжди впізнавані та залишаються культовими".

[ + – ] Лінда Євангеліста у 1990-х

Нагадаємо, Лінда Євангеліста – дочка італійських емігрантів із Канади. У 15 років вона стала переможницею місцевого конкурсу краси "Міс Ніагара" та уклала контракт із нью-йоркським агентством Elite.

Вона була музою Карла Лагерфельда та фотографа Стівена Мейзела. Анна Вінтур поміщала її на обкладинку Vogue 11 разів. 2006 року Лінда народила сина, якого назвала Августин Джеймс. Тільки у 2011 році стало відомо, що батьком дитини є французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, який наразі одружений з акторкою Сальмою Хайєк.