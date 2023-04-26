Копія Кім Кардашьян померла у 34 роки після пластичної операції

Причиною смерті Крістіни Ештен Гуркані став обширний інфаркт. Останні хвилини життя з дівчиною були її рідні.

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34-річна американська модель OnlyFans та двійник Кім Кардашьян Крістіна Ештен Гуркані, відома під ніком Ashten G, померла у лікарні 20 квітня від обширного інфаркту після пластичної операції, повідомляють західні ЗМІ.

Про смерть дівчини повідомила її сім'я, яка створила сторінку GoFundMe для збору пожертв на похорон моделі. Сторінка містить довгу заяву, в якій виражаються шок і біль близьких, а також короткий звіт про моменти, що передували смерті Крістіни.

"З глибокою скорботою і безмірно важким, розбитим серцем ми повинні розділити найнищівнішу, найсумнішу і найнесподіванішу смерть нашої прекрасної, улюбленої дочки та сестри Крістіни Ештен Гуркані", — написала її родина.

За словами родичів, о 4:30 ранку їм зателефонували з лікарні та повідомили, що стан Крістіни почав стрімко погіршуватися. Вони пережили "живий жах", спостерігаючи, як вона помирала від зупинки серця.

Станом на полудень 26 квітня GoFundMe зібрав 3540 доларів з необхідних 40 тисяч.

У коментарях на сторінці відзначилася модель Магдалена, яка колись теж мало не померла, намагаючись отримати "найбільшу вагіну у світі".

Модель Марія Магдалена теж мало не померла під час пластичної операції

"Я не знаю її, але я бачила її в Instagram і думала, що вона дійсно красива, але це так сумно, що вона тільки-но померла від пластичної операції. Це так страшно, тому що ви ніколи не знаєте, коли помрете від ризикованої операції ", – написала вона.

Як інформують ЗМІ, двійник Кім Кардаш'ян перед смертю перенесла кілька операцій, таких як збільшення грудей, підтяжка сідниць та низку додаткових процедур, включно з уколами ботоксу. Все це коштувало їй 14 тисяч доларів.

Мабуть, стільки ж вона витратила на ринопластику, щоб отримати новий ніс. Крістіна пишалася тим, що з пізнього підліткового віку люди говорили про її разючу схожість із Кім Кардаш'ян.

Раніше жертвою невдалої пластичної процедури стала супермодель Лінда Євангеліста. Як писав Фокус, замість позбавлення від жиру вона отримала понівечену фігуру, що надовго закрило їй шлях до повернення в модну сферу.