Нова жертва. У Південній Кореї двійник Чіміна з BTS помер після 12 пластичних операцій

Погоня за "зірковою" зовнішністю звела в могилу двох людей із різницею в кілька годин. Сента Ван Колуччі вбило зараження крові через невдало встановлений імплант.

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Одержимість зірками шоу-бізнесу та бажання бути схожими на них можуть бути смертельними в прямому розумінні цього слова. З різницею буквально в кілька годин померли 34-річна двійник Кім Кардаш'ян Крістіна Ештен Гуркані, а також 22-річний канадський актор Сент Ван Колуччі. Молодий чоловік так хотів бути схожим на 27-ріного співака з гурту BTS Чіміна, що зробив 12 пластичних операцій, одна з яких стала для нього фатальною, розповів публіцист Ерік Блейк, який працював із актором з березня 2022 року.

Хлопець помер практично того ж дня, що й Крістіна, якої не стало 20 квітня. Це трапилося в лікарні Південної Кореї через ускладнення після останньої пластичної операції. 19 квітня канадець ліг під ніж, щоб видалити щелепні імплантати, вставлені в листопаді минулого року. Після операції у Ван Колуччі розвинулася інфекція, і його довелося інтубувати. Він помер за кілька годин.

Сент Ван Колуччі мріяв бути схожим на корейську суперзірку Чіміна Фото: The Lighthouse Daily

Приводом для хірургічного втручання стало те, що юнакові не подобалася його "дуже квадратна лінія щелепи та підборіддя", оскільки він вважав її надто широкою. Актор знав про ризики, пов'язані з операцією з імплантації щелепи, але наполягав на продовженні процедури, оскільки "не був упевнений у своїй зовнішності". Тільки за останній рік канадець витратив 220 тисяч доларів, зробивши 12 операцій, серед яких підтяжки обличчя, очей, брів і зменшення губ, а також пластик носа.

12 операцій занапастили 22-річного актора Фото: The Lighthouse Daily

Ван Колуччі переїхав із Канади в Мекку K-pop у гонитві за кар'єрою в індустрії розваг у 2019 році. Він мав темно-русяве волосся та блакитні очі, його зріст становив 180 см, а вага — 83 кг. Така нестандартна за місцевими мірками зовнішність заважала його кар'єрі.

"Йому було дуже важко знайти роботу в Південній Кореї, і він почувався дискримінованим через свою західну зовнішність", — каже Блейк.

Сент Ван Колуччі до операцій і після

Перед смертю Ван Колуччі зняв восьмисерійний корейський драматичний серіал під назвою "Pretty Lies", де зіграв Чіміна.

Шоу, робота над яким тривала з червня по грудень 2022 року, покажуть на великій стримінговій платформі США в жовтні. Серіал був дуже важливим для Сента, і він витратив на нього багато сил. На жаль, до прем’єри актор так і не дожив.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Ештен Гуркані померла від гострого інфаркту після чергової пластичної операції, і зараз сім'я збирає гроші на її похорон.