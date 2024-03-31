Вибух і вогонь: біля воріт Букінгемського палацу спалахнула пожежа (відео)

Очевидці стверджують, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. У момент вибуху і загоряння транспортного засобу водія поруч не було. Лондонська поліція не вважає те, що трапилося, терактом.

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Електрична велорикша вибухнула і загорілася на Спур-Роуд, SW1, на південному заході Лондона, просто біля воріт Букінгемського палацу. Як повідомляє Evening Standard, інцидент стався після полудня 30 березня, і очевидці, які стали свідками, викликали екстрені служби.

Рятувальники, які прибули на місце, оточили згорілий транспортний засіб поруч із пішохідним переходом, а пожежники загасили залишки вогню.

У відеороликах, опублікованих в X (раніше Twitter), велорикша охоплена полум'ям і клубами чорного диму. На іншому записі можна побачити клуби диму за поліцейським фургоном, припаркованим через дорогу для блокування транспорту.

Скотленд-Ярд повідомив, що в інциденті ніхто не постраждав, а саме загоряння "не було підозрілим або навмисним".

Очевидці кажуть, що перед тим, як спалахнув вогонь, вони чули вибух.

За словами 35-річного Грега Дабла із західного Лондона, який йшов зі своєю дочкою на дитячий майданчик у парку Сент-Джеймс і побачив пожежу, коли вони дійшли до кута Букінгемських воріт, то на тротуарі виникла пожежа. Вона досягла висоти до двох метрів і "видавала ляскаючі звуки".

"Пожежники і поліція вже були на місці події, і все було загашено з мінімальними зусиллями. З огляду на місце розташування, деякі люди припускали, що це тероризм або якась форма протесту, але мені це здалося просто палаючим велосипедом. Я одному копу сказав, що загорілася рикша, а не електровелосипед, але водія ніде не було видно", — додав свідок.

Причина так званого вибуху поки невідома, але столична поліція заявила, що не вважає, що він був навмисним.

Це не перший інцидент із велотранспортом цього року в Лондоні. У лютому переобладнаний електричний велосипед загорівся посеред жвавої головної вулиці заходу міста. За даними Лондонської пожежної служби (LFB), "струмені полум'я були досить гарячими, щоб розплавити метал".

"Ви також можете побачити те, що виглядає як білий дим, але насправді це хмара надзвичайно токсичної пари, яку в жодному разі не можна вдихати. Пожежі на літієвих батареях дуже жорстокі, і людям слід триматися від них подалі заради власної безпеки", — розповіли журналістам

Електричні велосипеди та скутери стали найпоширенішою причиною пожеж у Лондоні. У 2023 році пожежі траплялися в середньому один раз на два дні, забрали три життя, а ще 60 осіб отримали поранення.

У LFB попередили, що деякі електровелосипеди та електроскутери виявляються "неймовірно небезпечними", якщо їх використовувати небезпечно.

Раніше Фокус писав, що інженери створили систему, що зупиняє електросамокати на тротуарах.