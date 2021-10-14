В'їзд заборонено! Інженери створили систему, що зупиняє електросамокати на тротуарах

Вбудований модуль збирає дані GPS і датчиків руху, попереджаючи водіїв про порушення. У найближчі два роки він може з'явитися на всіх самокатах.

Американський оператор Bird розробив систему, яка розпізнає рух по тротуару і автоматично зупиняє самокати. Про таку технологію пише видання TechCrunch.

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В останні роки електросамокати стали дуже популярним транспортом завдяки своїй мобільності і енергоощадності, однак новий тренд породив і нові проблеми. Зокрема, багато водіїв заїжджають на тротуари і заважають пішоходам. Bird запропонувала рішення у вигляді модифікації модуля ZED-F9R u-blox, припиняють рух в недозволених місцях.

Він використовує вхідні дані від датчиків GPS і сама обладнана дводіапазонним датчиком, визнаним найкращим з точки зору навігації. Модуль також обладнаний системою RTK — це англомовна абревіатура, що перекладається як "кінематика в реальному часі". Поверх цього програмісти додали ще одну систему, яка об'єднує дані з різних датчиків і самого модуля.

В результаті пристрій досить точно визначає місце розташування самоката, навіть якщо GPS не функціонує належним чином. Заїхавши на тротуар, водії отримують звукові та візуальні попередження, які виводяться через мобільний додаток і кольоровий дисплей самоката, а незабаром після цього транспортний засіб від'єднає дросель і автоматично зупиниться.

[ + – ] Зображення від Bird

За словами розробників, модуль обробляє такі дані, як швидкість колеса, прискорення, просторова орієнтація і кінематика, і об'єднує їх разом, щоб отримати "лякаюче точне" місце розташування і карту з точністю до сантиметрів. Ця інформація передається через друковану плату самоката в Bird OS, операційну систему компанії, яка потім приймає рішення про подальші дії.

"Якщо ви перебуваєте в зоні, де GPS не працює, без додаткових технологій, ви можете опинитися за межами паркувальної зони, і автомобіль може подумати, що ви всередині, тому ця більш висока точність абсолютно покращить можливості для парковки", — сказав директор Bird по транспортним засобам Скотт Рашфорт.

На розробку системи Bird витратила близько трьох років, співпрацюючи з фахівцями шведської компанії u-blox, а прямо зараз її тестує на сотнях електросамокатів в Мілуокі і Сан-Дієго. На початку наступного року алгоритми регулюватимуть рух в Мадриді (Іспанія) та інших містах по всьому світу. За словами Скотта Рашфорт, зараз все нові самокати будують з використанням технології розпізнавання тротуарів, і до кінця 2021 року прогнозується випуск "десятків або сотень тисяч" таких моделей.

Представник Bird додав, що компанія вивчає технології розпізнавання тротуарів ще з 2019 року, на даний момент в цій галузі є два основні підходи. Перший передбачає надточне позиціонування і поєднання датчиків для виявлення порушень при їзді і виправлення його в режимі реального часу. Другий же полягає в камерах, які зможуть помічати тротуари, велодоріжки, пішоходів і інші об'єкти.

Після довгих досліджень Bird прийшла до висновку, що перший варіант найбільш ефективний і економний. Рашфорт передбачає, що протягом 24 місяців до результатів пошуку почнуть встановлювати на свої самокати такі ж модулі.

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У вересні суд Львова визнав електросамокат транспортним засобом після зіткнення з автомобілем Lexus. В результаті водія самоката оштрафували на 850 гривень і зобов'язали сплатити судовий збір в розмірі ще 454 гривень.