Въезд запрещен! Инженеры создали систему, останавливающую электросамокаты на тротуарах

Встроенный модуль собирает данные GPS и датчиков движения, предупреждая водителей о нарушении. В ближайшие два года он может появиться на всех самокатах.

Американский оператор Bird разработал систему, которая распознает движение по тротуару и автоматически останавливает самокаты. Об такой технологии пишет издание TechCrunch.

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В последние годы электросамокаты стали очень популярным транспортом благодаря своей мобильности и энергоэкономности, однако новый тренд породил и новые проблемы. В частности, многие водители заезжают на тротуары и мешают пешеходам. Bird предложила решение в виде модификации модуля ZED-F9R u-blox, пресекающего движение в неположенных местах.

Он использует входящие данные от датчиков GPS и сама оборудована двухдиапазонным датчиком, признанным лучшим с точки зрения навигации. Модуль также оборудован системой RTK — это англоязычная аббревиатура, которая переводится как "кинематика в реальном времени". Поверх этого программисты добавили еще одну систему, которая объединяет данные с разных датчиков и самого модуля.

В итоге устройство достаточно точно определяет местоположение самоката, даже если GPS работает некорректно. Заехав на тротуар, водители получают звуковые и визуальные предупреждения, которые выводятся через мобильное приложение и цветной дисплей самоката, а вскоре после этого транспортное средство отсоединит дроссель и автоматически остановится.

[ + – ] Изображение от Bird

По словам разработчиков, модуль обрабатывает такие данные, как скорость колеса, ускорение, пространственная ориентация и кинематика, и объединяет их вместе, чтобы получить "пугающе точное" местоположение и карту с точностью до сантиметров. Эта информация передается через печатную плату самоката в Bird OS, операционную систему компании, которая затем принимает решение о дальнейших действиях.

"Если вы находитесь в зоне, где GPS не работает, без дополнительных технологий, вы можете оказаться за пределами парковочной зоны, и автомобиль может подумать, что вы внутри, поэтому эта более высокая точность абсолютно улучшит возможности для парковки", — сказал директор Bird по транспортным средствам Скотт Рашфорт.

На разработку системы Bird потратила около трех лет, сотрудничая со специалистами шведской компании u-blox, а прямо сейчас ее тестирует на сотнях электросамокатов в Милуоки и Сан-Диего. В начале следующего года алгоритмы будут регулировать движение в Мадриде (Испания) и других городах по всему миру. По словам Скотта Рашфорта, сейчас все новые самокаты строят с использованием технологии распознавания тротуаров, и до конца 2021 года прогнозируется выпуск "десятков или сотен тысяч" таких моделей.

Представитель Bird добавил, что компания изучает технологии распознавания тротуаров еще с 2019 года, на данный момент в этой отрасли есть два основных подхода. Первый предусматривает сверхточное позиционирование и сочетание датчиков для выявления нарушений при езде и исправления его в режиме реального времени. Второй же заключается в камерах, которые смогут обнаруживать тротуары, велодорожки, пешеходов и другие объекты.

После долгих исследований Bird пришла к выводу, что первый вариант наиболее эффективный и экономный. Рашфорт предполагает, что в течение 24 месяцев другие операторы начнут устанавливать на свои самокаты такие же модули.

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