Суд Львова признал электросамокат транспортным средством

На виновника аварии наложили штраф в размере 850 грн и постановили стянуть с него еще 454 грн судебного сбора в пользу государства.

Галицкий районный суд Львова признал электрический самокат транспортным средством, по вине которого произошло ДТП с автомобилем Lexus. Об этом говорится в решении суда.

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В ходе судебного разбирательства было установлено, что 5 сентября водитель самоката на улице Данилишина неожиданно выехал на проезжую часть не придерживаясь ПДД, и столкнулся с автомобилем Lexus. Обвиняемый отказывался признать свою вину в аварии и утверждал, что водитель марки Lexus совершил на него наезд.

Пункт 11.13 Правил дорожного движения гласит: "Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов".

Пункт 1.13 ПДД определяет транспортное средство как устройство, которое предназначено для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.

Поскольку в Правилах дорожнего движения Украины нет четкого определения электросамоката или самоката, суд пришел к мнению, что электрический самокат соответствует понятию "транспортное средство", поскольку предназначен для перевозки людей, и обвиняемый использовал его именно с этой целью в момент столкновения с Lexus.

Таким образом, Галицкий районный суд Киева признал электросамокат транспортным средством, которое не имело права ехать по тротуару. Своим решением судья также постановит владельца электрического самоката виновным в ДТП на улице Данилишина во Львове и наложить на него штраф в 850 гривен.

Виновник аварии также должен оплатить 454 гривны судебного сбора в пользу государства, а решение суда он может обжаловать в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

Ранее Фокус рассказывал, как в Украине наказывают водителей электросамокатов и почему суды относятся к ним как к полноценным участникам дорожного движения.

Также Фокус в своей статье разбирался, какими будут правила для электросамокатов в Украине и почему их хотят признать транспортными средствами.