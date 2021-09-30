Суд Львова визнав електросамокат транспортним засобом

На винуватця аварії наклали штраф у розмірі 850 грн і постановили стягнути з нього ще 454 грн судового збору на користь держави.

Галицький районний суд Львова визнав електричний самокат транспортним засобом, з вини якого сталася ДТП з автомобілем Lexus. Про це йдеться в рішенні суду.

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У процесі судового розгляду було встановлено, що 5 вересня водій самоката на вулиці Данилишина несподівано виїхав на проїжджу частину не дотримуючись ПДР, і зіткнувся з автомобілем Lexus. Обвинувачений відмовлявся визнати свою провину в аварії і стверджував, що водій марки Lexus скоїв на нього наїзд.

Пункт 11.13 Правил дорожнього руху свідчить: "Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів".

Пункт 1.13 ПДР визначає транспортний засіб як пристрій, який призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Оскільки в Правилах дорожнього руху України немає чіткого визначення електросамоката або самоката, суд дійшов думки, що електричний самокат відповідає поняттю "транспортний засіб", оскільки призначений для перевезення людей, та обвинувачений використав його саме з цією метою в момент зіткнення з Lexus.

Так, Галицький районний суд Києва визнав електросамокат транспортним засобом, який не мав права їхати по тротуару. Своїм рішенням суддя також визнає власника електричного самоката винним у ДТП на вулиці Данилишина у Львові та накладе на нього штраф 850 гривень.

Винуватець аварії також повинен сплатити 454 гривні судового збору на користь держави, а рішення суду він може оскаржити протягом 10 днів із моменту винесення постанови.

Раніше Фокус розповідав, як в Україні карають водіїв електросамокатів і чому суди ставляться до них як до повноцінних учасників дорожнього руху.

Також Фокус у своїй статті розбирався, якими будуть правила для електросамокатів в Україні і чому їх хочуть визнати транспортними засобами.