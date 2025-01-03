Антисоциальное поведение: в европейской стране штрафуют на 500 евро за катание на электросамокатах

Власти Барселоны хотят заставить граждан ответственно пользоваться арендованными самокатами. СМИ пишут, что сейчас, кроме штрафов, муниципальные чиновники не имеют четкий план, как интегрировать самокаты в транспортную инфраструктуру.

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Городские власти Барселоны решили ввести повышенные штрафы для тех, кто захочет поездить на электросамокате по тротуару или без шлема в черте города. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

СМИ пишет, что с 1 февраля нарушителям, которые осуществляют "антисоциальное поведение", грозит штраф в размере до 500 евро (21,7 тыс.грн). Также местные власти планируют обязать компании, которые владеют или сдают в аренду самокаты, перепрограммировать их так, чтобы уменьшить их скорость движения с 45 км/ч до 25 км/ч.

Еще одним импульсом к штрафам, как указывают журналисты, стала популярность самокатов среди преступников. Они используют их для краж сумок и смартфонов, что стало настоящей проблемой для туристов и местной полиции.

Представитель транспортного департамента города Адриа Гомила говорит, что введенные ограничения и штрафы стали реакцией властей на то, как в последнее время местные начали использовать электросамокаты.

"Эти меры направлены на то, чтобы изменить поведение некоторых пользователей, повысить безопасность и принести общую пользу", — говорит чиновник, напомнив пример Парижа, где с 2023 года запрещен прокат самокатов, которые нарушали правила муниципального дорожного движения.

Дополнительным фактором к повышению штрафов и новых ограничений стал ряд эпизодов в европейских городах с электросамокатами. Так, в упомянутой столице Франции у одного из пассажиров общественного транспорта загорелась батарея скутера, в Берлине несколько самокатов устроили ДТП, а в Амстердаме мужчина наехал на пешехода.

Сейчас городские власти Барселоны хотят также ввести специальные парковочные места, чтобы самокаты не стояли на тротуарах и не препятствовали движению пассажиров общественного транспорта и пешеходов. Но в муниципалитете отказались комментировать, когда такие парковки будут доступны, и почему нельзя осуществлять парковку на улице, как это делают владельцы машин и мотоциклов.

Напомним, Фокус сообщал, как возле Букингемского дворца вспыхнул пожар. Очевидцы утверждают, что в результате пожара из-за взрыва электросамоката никто не пострадал. В момент взрыва и возгорания транспортного средства водителя рядом не было.

Также мы рассказывали, что участника BTS Шуга оштрафовали на $11,5 тысяч. Полицейские поймали известного К-Pop исполнителя, когда он катался нетрезвым на электросамокате на улицах Сеула.