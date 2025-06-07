В Одессе мужчина получил рекордный штраф за езду на электросамокате: почему его осудили

Одесситу назначили штраф в размере 34 000 грн за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, что является самым большим штрафом для "самокатчиков".

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Об этом сообщили журналисты Опендатабот.

"Максимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии получил водитель электросамоката в Одессе в июне 2024 года. Оказалось, что мужчина не имел водительского удостоверения и не впервые катался на самокате пьяным", — говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине штраф на 34 тыс. грн, а также обязал уплатить судебный сбор.

Журналисты подчеркнули, что если бы обвиняемый имел водительские права, то за такое нарушение его должны были бы их лишить.

Отмечается, что за последние два года еще 17 граждан получили штрафы по 17 тысяч гривен за управление самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Трем лицам запретили управлять транспортными средствами в течение года.

С 2023 года все электросамокаты (моноколеса, сигвеи и т.д.) признаны транспортными средствами, и это позволило полиции и судам привлекать водителей электросамокатов к админответственности на общих основаниях наравне с водителями авто. Однако отдельных правил и ответственности для водителей электросамокатов до сих пор нет.

"Водителям электросамокатов нельзя двигаться по тротуарам, для них пока не предусмотрено движение по велоинфраструктуре, по которой могут двигаться только велосипедисты, что могло бы быть целесообразным из-за сходства их характеристик. Поэтому самокатчики должны двигаться исключительно по проезжей части, руководствуясь ПДД на общих основаниях, за нарушение которых их и привлекают к ответственности — ведь транспортное средство, оборудованное электродвигателем, является источником повышенной опасности для других участников дорожного движения. Учитывая почти свободный доступ к управлению электросамокатами, а также все большую статистику привлечения к ответственности полицией и судами таких водителей, данный вопрос требует законодательного урегулирования", — пояснил член совета ОО "U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Киева)" по безопасности движения Николай Полюхович.

Напомним, в европейской стране штрафуют на 500 евро за катание на электросамокатах.

Фокус также писал о том, что актер Артур Логай попал в ДТП на собственном самокате, вследствие чего получил сотрясение мозга.