За ДТП и пьяную езду: водителям электросамокатов в Украине теперь грозят штрафы и тюремное заключение

В Украине водителей электросамокатов официально приравняли к полноценным участникам дорожного движения, а самокаты — к источникам повышенной опасности. За нарушение ПДД, пьяную езду или ДТП им грозят штрафы, лишение прав и даже тюремное заключение.

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказал юрист Евгений Булименко.

По его словам, правовой статус водителей электросамокатов урегулировали законом о развитии электрозарядной инфраструктуры.

Юрист пояснил, что закон разделяет электротранспорт на два типа. Легкий персональный электротранспорт имеет двигатель до 1000 Вт и может разгоняться до 25 км/ч. Низкоскоростной легкий электротранспорт имеет массу до 600 кг и скорость от 10 до 50 км/ч.

Верховный Суд признал электросамокаты источником повышенной опасности. Поэтому водители таких транспортных средств должны соблюдать правила дорожного движения и несут административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Відео дня

За ДТП с повреждением имущества водителям самокатов грозит штраф 850 грн или лишение прав на срок от шести месяцев до года. За управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф 17 тысяч грн и лишение прав на год. Повторное нарушение наказывается штрафом 34 тысячи грн, лишением прав на три года, арестом до 10 суток или изъятием самоката.

"Водители электросамокатов несут уголовную ответственность за нарушение Правил дорожного движения", — подчеркнул Евгений Булименко.

Если в результате ДТП пострадавший получил травмы средней тяжести, нарушителю грозит штраф от 51 до 85 тысяч грн, арест или ограничение свободы до трех лет. В случае тяжелых травм или смерти человека предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Также виновник аварии обязан полностью компенсировать потерпевшему материальный и моральный ущерб, включая расходы на лечение, погребение или утраченный заработок.

Ранее в Украине зарегистрировали петицию о новых правилах для пользователей электросамокатов и другого легкого электротранспорта. Инициаторы предлагают ввести возрастные ограничения, обязательные курсы по ПДД и сертификацию для водителей такого транспорта.

Авторы обращения также хотят запретить детям до 14 лет ездить электросамокатами на дорогах, тротуарах и велодорожках, разрешив пользование только во дворах и специально обустроенных зонах. Кроме того, сервисы проката могут обязать проверять возраст пользователей через "Дію".

Недавно в Одессе мужчину оштрафовали на 34 тысячи гривен за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. По информации Опендатабот, нарушитель не имел водительских прав и уже не впервые управлял самокатом после употребления алкоголя.