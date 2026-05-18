Самокаты под контролем: в Украине для водителей готовят курсы, сертификаты и возрастные ограничения

В Украине зарегистрировали петицию о введении возрастных ограничений, обязательных курсов по правилам дорожного движения и сертификации для пользователей электросамокатов и другого легкого электротранспорта мощностью до 2000 Вт.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на авторов петиции №41/009894-26еп.

Они предлагают запретить пользование электросамокатами и другим микротранспортом детям до 14 лет на дорогах общего пользования, велосипедных дорожках и тротуарах.

В петиции отмечается, что массовое распространение электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и гиробордов привело к росту количества ДТП на дорогах и тротуарах. Авторы обращения отмечают, что в авариях регулярно травмируются как пешеходы, так и сами пользователи электротранспорта, среди которых много несовершеннолетних.

Для детей до 14 лет предлагают разрешить пользование таким транспортом только во дворах, жилых зонах и на специально оборудованных площадках. Для лиц от 14 лет инициаторы хотят ввести обязательные курсы по изучению ПДД.

Также в петиции предлагают ввести сертификат о прохождении обучения или требование иметь водительское удостоверение для управления электротранспортом. Отдельно авторы обращения призывают обязать сервисы проката проверять возраст пользователей через государственные цифровые сервисы, в частности "Дію".

Кроме того, инициаторы предлагают усилить контроль со стороны Нацполиции, а также ответственность родителей за нарушение правил малолетними детьми. По их мнению, такие изменения помогут снизить аварийность и сделать городское пространство более безопасным для пешеходов и других участников дорожного движения.

Напомним, в апреле Фокус сообщал о законопроекте №3023, который должен закрепить статус пользователей электросамокатов, моноколес и электровелосипедов как полноправных участников дорожного движения. Документ предусматривает наказание за нарушение ПДД, в частности за опасное управление и езду в нетрезвом состоянии.

Ранее также стало известно, что жителя Одесса оштрафовали на 34 тысячи гривен за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. По данным Опендатабот, мужчина не имел водительского удостоверения и уже не впервые садился за руль самоката навеселе. С 2023 года электросамокаты в Украине официально приравнены к транспортным средствам.