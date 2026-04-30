Верховная Рада хочет ужесточить правила для электросамокатчиков: что изменится

В парламенте Украины прошел этап правок законопроект №3023, который предусматривает правовой статус и ответственность за нарушение правил дорожного движения для пользователей электросамокатов, моноколес и электровелосипедов.

Документ поступил в Верховную Раду еще в феврале 2020 года и только спустя шесть лет, в феврале этого года был включен в порядок дневной парламента. Сейчас обсуждение этого законопроекта снова активизировалось в СМИ.

Детали законопроекта

Проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)" вводит правовое регулирование новой категории участников дорожного движения – пользователей персонального легкого электротранспорта.

На деле это означает, что все владельцы электросамокатов, моноколес и электровелосипедов автоматически становятся полноправными участниками дорожного движения и больше не будут считаться пешеходами.

Они будут обязаны соблюдать правила дорожного движения наравне с владельцами автотранспорта, а также нести ответственность в случае их нарушения, включае ответственность за передвижение в нетрезвом виде.

По мнению инициаторов законопроекта, пользователи электротранспорта часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

"Существующий пробел в законодательстве привел к тому, что пользователи персонального легкого электротранспорта, не имея конкретного, определенного в законе правового статуса, не имеют закрепленного за ними конкретного перечня основных прав, обязанностей и правил использования улично-дорожной сети", — говорится в пояснительной записке.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, это не будет прецедентом, поскольку в связи с ростом тенденции пользования персональным легким электротранспортом, в некоторых странах Европы, например, в Германии и Франции, а также в отдельных штатах США уже приняты соответствующие нормативно-правовые акты и установлены четкие правила для всех участников дорожного движения.

В комментарии "ТСН" глава подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте Оксана Савчук объяснила, что актуальность закона растет каждую весну из-за травматизма на дорогах.

"На заседании подкомитета по безопасности дорожного движения в октябре 2025 года были рассмотрены все внесенные правки, и мы рекомендовали Комитету по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотреть обновленный документ на заседании комитета", — сказала она.

В прошлом году из-за электротранспорта погибли 19 человек, еще 912 получили травмы, сообщал "Телеграф" со ссылкой на ответ Департамента патрульной полиции на информационный запрос. Всего за 2025 год зафиксировали 845 ДТП с погибшими и травмированными с участием электрических средств передвижения.

ВОдин из авторов законопроекта, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Горенюк рассказал, что после принятия этого законопроекта движение по тротуарам будет разрешено только несовершеннолетним.

