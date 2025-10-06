Рада хочет урегулировать правила движения электросамокатов: ездить по тротуарам разрешат только детям, — СМИ

Подкомитет Верховной Рады по вопросам безопасности дорожного движения 6 октября поддержал законопроект о регуляции движения электросамокатов. Нардепы предлагают запретить ездить по тротуарам всем, кроме детей, и ввести для электросамокатов отдельный дорожный знак.

В парламенте предлагают сделать пользователей электросамокатов, а также моноколес, сигвеев и другого легкого электротранспорта (кроме электровелосипедов), полноценными участниками движения. Один из авторов законопроекта, народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Горенюк рассказал в интервью Forbes Ukraine, что движение по тротуарам будет разрешено только несовершеннолетним.

До 7 лет двигаться по тротуарам можно будет только под присмотром взрослых. Детям с 7 до 14 лет — на тротуарах, велодорожках, во дворах, парках и скверах. С 14 лет — движение по велодорожкам или по краю проезжей части. При этом на тротуарах в любом случае приоритет отдается пешеходам.

Зоны запрета движения в населенных пунктах будут определять органы местного самоуправления. Для этого предлагается создать специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".

По словам нардепа, из законопроекта убрали жесткое регулирование скорости — ограничения будут определяться вместо этого подзаконными актами.

"Задача закона простая, но важная — легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными для всех", — пояснил Александр Горенюк.

Также он привел статистику дорожно-транспортных происшествий за январь-сентябрь 2025 года с участием легкого электротранспорта. В таких ДТП погибли 14 человек, и еще 765 получили травмы.

Если Верховная Рада проголосует за законопроект в целом, закон вступит в силу через три месяца после опубликования.

Правила движения электросамокатов в Украине: что известно о законопроекте

Народные депутаты приняли законопроект №3023 в первом чтении в сентябре 2020 года. Им предлагалось дать пользователям персонального легкого электротранспорта отдельный статус участников дорожного движения, запретить ездить по тротуарам и обязать использовать светоотражатели и шлемы, однако рассмотрения во втором чтении не было. В начале осени 2025 года, после того, как в Ивано-Франковске ввели запрет на движение электросамокатов и другого мобильного транспорта в центре, рассмотрение законопроекта возобновили.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий 30 сентября сообщал, что в Верховной Раде планируют изменить ответственность за превышение скорости. Законопроектом №13314 предлагается установить новые штрафы до 3 400 грн.

В июне одесситу присудили рекордный штраф за езду на электросамокате. Он должен был заплатить 34 тысячи грн за вождение самоката в нетрезвом состоянии.