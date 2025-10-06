Рада хоче врегулювати правила руху електросамокатів: їздити тротуарами дозволять лише дітям, — ЗМІ

Підкомітет Верховної Ради з питань безпеки дорожнього руху 6 жовтня підтримав законопроєкт про регуляцію руху електросамокатів. Нардепи пропонують заборонити їздити тротуарами всім, крім дітей, і запровадити для електросамокатів окремий дорожній знак.

В парламенті пропонують зробити користувачів електросамокатів, а також моноколіс, сігвеїв й іншого легкого електротранспорту (крім електровелосипедів), повноцінними учасниками руху. Один з авторів законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Горенюк розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine, що рух тротуарами буде дозволено лише неповнолітнім.

До 7 років рухатися тротуарами можна буде лише під наглядом дорослих. Дітям з 7 до 14 років — на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках і скверах. З 14 років — рух по велодоріжках або по краю проїжджої частини. При цьому на тротуарах у будь-якому випадку пріоритет надається пішоходам.

Зони заборони руху в населених пунктах визначатимуть органи місцевого самоврядування. Для цього пропонується створити спеціальний знак "Рух електросамокатів заборонено".

За словами нардепа, з законопроєкту прибрали жорстке регулювання швидкості — обмеження визначатимуться натомість підзаконними актами.

"Завдання закону просте, але важливе — легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх", — пояснив Олександр Горенюк.

Також він навів статистику дорожньо-транспортних пригод за січень-вересень 2025 року за участю легкого електротранспорту. В таких ДТП загинули 14 людей, і ще 765 дістали травми.

Якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт у цілому, закон набере чинності за три місяці після опублікування.

Правила руху електросамокатів в Україні: що відомо про законопроєкт

Народні депутати ухвалили законопроєкт №3023 в першому читанні у вересні 2020 року. Ним пропонувалося дати користувачам персонального легкого електротранспорту окремий статус учасників дорожнього руху, заборонити їздити тротуарами та зобов'язати використовувати світловідбивачі та шоломи, однак розгляду в другому читанні не було. На початку осені 2025 року, після того, як в Івано-Франківську ввели заборону на рух електросамокатів й іншого мобільного транспорту в центрі, розгляд законопроєкту поновили.

Нагадаємо, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький 30 вересня повідомляв, що у Верховній Раді планують змінити відповідальність за перевищення швидкості. Законопроєктом №13314 пропонується встановити нові штрафи до 3 400 грн.

У червні одеситу присудили рекордний штраф за їзду на електросамокаті. Він мав сплатити 34 тисячі грн за водіння самоката в нетверезому стані.