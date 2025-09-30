До 3400 грн: у Раді планують змінити відповідальність за перевищення швидкості (відео)

За перші дев'ять місяців 2025 року в Україні загинуло майже 2 тисячі людей у дорожньо-транспортних пригодах. Це на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, з січня по вересень 2025 року сталося 16 тисяч 423 ДТП з постраждалими.

"Загинуло 1 968 людей, і це на 2,5% більше ніж за аналогічний період минулого року", — зазначив Білошицький.

Загальна кількість постраждалих у ДТП перевищила 20 тисяч осіб. Представник поліції наголосив на проблемі перевищення швидкості як головній причині аварійності.

"За цей рік ми винесли майже півмільйона постанов за перевищення швидкості, зафіксованих за допомогою приладів TruCAM", — повідомив Білошицький.

У автоматичному режимі було зафіксовано близько трьох мільйонів порушень. Загальна кількість притягнень до відповідальності за перевищення швидкості сягнула 3,5 мільйона.

"41% від усіх ДТП з постраждалими і загиблими — це перевищення швидкості руху", — констатував Білошицький.

Безпека дорожнього руху: чого чекати від нового політичного сезону

Він також прокоментував розмір чинних штрафів.

"340 грн, особливо якщо поділити на два в автофіксації — це смішно і не відповідає суспільній небезпеці цього правопорушення", — додав заступник начальника департаменту.

У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №13314, який передбачає зміну системи штрафів для водіїв. Документ пропонує скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год.

Згідно з новими пропозиціями, штрафи за перевищення швидкості становитимуть:

понад 10 км/год — 340 гривень;

понад 20 км/год — 680 гривень;

понад 30 км/год — 1 тисяча 360 гривень;

понад 40 км/год — 1 тисяча 700 гривень;

понад 60 км/год — 2 тисячі 720 гривень;

понад 80 км/год — 3 тисячі 400 гривень.

Також передбачається покарання за перевищення швидкості, що спричинило створення аварійної обставини. Воно передбачає позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.

Нагадаємо, що у січні 2025 року з'явилася інформація про виписування штрафів за відсутність страховки через дорожні камери. Однак Олексій Білошицький спростував цю інформацію, зазначивши відсутність законодавчих підстав для такого застосування системи автофіксації.

Як повідомляв Фокус, поліція розробила законопроєкт, який посилюватиме відповідальність громадян за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані.

Фокус також писав, що у Києві поліція оштрафувала водія Ferrari, який розігнався на вулицях столиці до 186 км/год.