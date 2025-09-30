До 3400 грн: в Раде планируют изменить ответственность за превышение скорости (видео)

За первые девять месяцев 2025 года в Украине погибло почти 2 тысячи человек в дорожно-транспортных происшествиях. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, с января по сентябрь 2025 года произошло 16 тысяч 423 ДТП с пострадавшими.

"Погибло 1 968 человек, и это на 2,5% больше чем за аналогичный период прошлого года", — отметил Билошицкий.

Общее количество пострадавших в ДТП превысило 20 тысяч человек. Представитель полиции отметил проблему превышения скорости как главную причину аварийности.

"За этот год мы вынесли почти полмиллиона постановлений за превышение скорости, зафиксированных с помощью приборов TruCAM", — сообщил Билошицкий.

В автоматическом режиме было зафиксировано около трех миллионов нарушений. Общее количество привлечений к ответственности за превышение скорости достигло 3,5 миллиона.

"41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими — это превышение скорости движения", — констатировал Билошицкий.

Он также прокомментировал размер действующих штрафов.

"340 грн, особенно если поделить на два в автофиксации — это смешно и не соответствует общественной опасности этого правонарушения", — добавил заместитель начальника департамента.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №13314, который предусматривает изменение системы штрафов для водителей. Документ предлагает отменить норму о разрешенном превышении скорости менее чем на 20 км/ч.

Согласно новым предложениям, штрафы за превышение скорости будут составлять:

свыше 10 км/ч — 340 гривен;

свыше 20 км/ч — 680 гривен;

свыше 30 км/ч — 1 тысяча 360 гривен;

свыше 40 км/ч — 1 тысяча 700 гривен;

свыше 60 км/ч — 2 тысячи 720 гривен;

свыше 80 км/ч — 3 тысячи 400 гривен.

Также предусматривается наказание за превышение скорости, повлекшее создание аварийной обстановки. Оно предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Напомним, что в январе 2025 года появилась информация о выписывании штрафов за отсутствие страховки через дорожные камеры. Однако Алексей Билошицкий опроверг эту информацию, отметив отсутствие законодательных оснований для такого применения системы автофиксации.

