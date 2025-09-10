Разогнался до 186 км/ч: в Киеве полиция обнаружила нарушителя на Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari 812 разогнался на улицах Киева до 186 км/ч. Нарушителя оштрафовала Патрульная полиция.

Нарушение ПДД обнаружили во время мероприятий по контролю скоростного режима с помощью прибора TruCam. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Ferrari 812 Superfast разогнался до 186 км/ч Фото: Патрульна поліція Києва

Измерение прибором TruCam показало, что купе Ferrari 812 Superfast в Киеве развило 186 км/ч. Напомним, что ограничение скорости в городе составляет 50 км/ч и только на отдельных дорогах можно разогнаться до 80 км/ч.

Суперкар Ferrari 812 Superfast оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 800 л. с. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Кроме Ferrari, патрульные также остановили редкий 420-сильный седан Lexus IS-F, который оказался даже быстрее — 194 км/ч.

Lexus IS-F развил 194 км/ч Фото: Патрульна поліція Києва

На водителей обоих авто полицейские вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 КУоАП (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч). Им грозит штраф в размере 1700 гривен.

