Украинских водителей в Польше начнут штрафовать на 22 800 гривен: как этого избежать

С 1 октября украинским водителям в Польше будет грозить немалый штраф в размере 22 800 гривен. Впрочем, наказания довольно несложно избежать.

Related video

Именно 1 октября в Польше потеряет силу постановление, которое позволяло гражданам Украины использовать украинские водительские права. Об этом сообщает сайт Uamotors.

Если раньше украинцы, проживающие в Польше, могли использовать украинское водительское удостоверение бессрочно, то теперь (если действие постановления все же не продлят) позволят пользоваться им только 180 дней.

В случае, если иностранные граждане находятся в Польше более, чем полгода, они обязаны получить польские водительские права, иначе их ждет административная ответственность.

Важно

В Украине любителя садиться за руль нетрезвым лишили водительских прав на 26 лет

Штраф за управление авто без польского водительского удостоверения составляет 2000 злотых, то есть 22 800 гривен. Чтобы избежать наказания, необходимо получить водительские права в Польше.

Стоит отметить, что если гражданин Украины имеет водительское удостоверение современного образца, то сдавать экзамены по вождению не нужно, ведь этот документ признается в Польше. Впрочем, стоит будет пройти медосмотр.

Ранее Фокус сообщал, что водительские права и техпаспорт стали бесплатными для отдельной категории граждан Украины.

Также мы писали, что в Украине упростили продажу авто — их теперь не надо ставить на учет в МВД и ТЦК.