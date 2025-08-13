В Украине любителя садиться за руль нетрезвым лишили водительских прав на 26 лет
Жителя Ковеля Андрея К. лишили водительских прав на 26 лет. Таким образом его наказали за неоднократные случаи управления авто в нетрезвом состоянии.
Решение о штрафе в размере 51 тыс. гривен и запрет управлять транспортными средствами в течение 26 лет принял Ковельский межрайонный суд. Об этом сообщает информационное агентство "Волынские новости".
Отмечается, что Андрея К. ранее уже дважды наказывали за пьяное вождение, однако его это не остановило. 1 апреля 2025 года патрульные полицейские остановили Volvo и обнаружили у его водителя Андрея К. признаки наркотического опьянения — покраснение кожи, суженные зрачки и неадекватное поведение.Важно
Водитель отказался от прохождения освидетельствования на наркотики, что является автоматическим основанием для привлечения к ответственности. Действия квалифицировали по ч.3 ст 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное в третий раз в течение года).
Примечательно, что в суд Андрей К. не явился. В доказательство вины были предоставлены протокол, направление на осмотр, видеозапись, а также копии предыдущих двух постановлений суда.
Суд назначил нарушителю штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов, а также лишил его водительских прав до 2051 года.
