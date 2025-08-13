В Україні любителя сідати за кермо нетверезим позбавили водійських прав на 26 років

Жителя Ковеля Андрія К. позбавили водійських прав на 26 років. У такий спосіб його покарали за неодноразові випадки керування авто в нетверезому стані.

Рішення про штраф у розмірі 51 тис. гривень та заборону керувати транспортними засобами упродовж 26 років прийняв Ковельський міжрайонний суд. Про це повідомляє інформаційне агентство "Волинські новини".

Зазначається, що Андрія К. раніше вже двічі карали за п’яне водіння, однак його це не зупинило. 1 квітня 2025 року патрульні поліцейські зупинили Volvo і виявили в його водія Андрія К. ознаки наркотичного сп’яніння – почервоніння шкіри, звужені зіниці та неадекватну поведінку.

Водій відмовився від проходження огляду на наркотики, що є автоматичною підставою для притягнення до відповідальності. Дії кваліфікували за ч.3 ст 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння, вчинене втретє впродовж року).

Примітно, що до суду Андрій К. не з’явився. На доказ вини були надані протокол, направлення на огляд, відеозапис, а також копії попередніх двох постанов суду.

Суд призначив порушнику штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів, а також позбавив його водійських прав до 2051 року.

