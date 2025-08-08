У Києві нетверезий на Subaru влетів у парк та травмував двох жінок (фото)

У Києві Subaru залетів у парк та травмував жінок, які там відпочивали. Водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.

Серйозна ДТП сталася у Подільському районі Києва увечері 7 серпня. Подробиці інциденту розкрила столична поліція.

Уламки авто розлетілися та травмували двох жінок Фото: Національна поліція

Аварія мала місце на проспекті Степана Бандери поблизу Куренівського парку. Водій Subaru Legacy не справився з керуванням авто, злетів із дороги та врізався у дерево в парку.

Водій Subaru перебував у стані сп'яніння Фото: Національна поліція

Удар був настільки сильним, що уламки автомобіля розлетілися в різні боки та травмували жінок віком 57 і 59 років, які сиділи на лавочці в парку. Їх ушпиталили із переламами ніг та іншими травмами.

Тест на алкоголь показав, що його концентрація в крові водія Subaru склала 1,9 проміле при дозволеній нормі в 0,2 проміле. Порушника затримали.

Водієві загрожує тюремний строк Фото: Національна поліція

Поліція почала розслідування за Ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водієві загрожує позбавлення волі на строк до 3 років та позбавлення водійських прав на 3-5 років.

До речі, нещодавно в Києві електромобіль Volkswagen влетів у підземний перехід на Майдані Незалежності.

Також Фокус розповідав, що в столиці втопили дорогий Porsche.