Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

У Києві нетверезий на Subaru влетів у парк та травмував двох жінок (фото)

дтп в києві
Subaru Legacy влетів у столичний Куренівський парк | Фото: Національна поліція

У Києві Subaru залетів у парк та травмував жінок, які там відпочивали. Водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.

Related video

Серйозна ДТП сталася у Подільському районі Києва увечері 7 серпня. Подробиці інциденту розкрила столична поліція.

розбитий Subaru
Уламки авто розлетілися та травмували двох жінок
Фото: Національна поліція

Аварія мала місце на проспекті Степана Бандери поблизу Куренівського парку. Водій Subaru Legacy не справився з керуванням авто, злетів із дороги та врізався у дерево в парку.

дтп Київ
Водій Subaru перебував у стані сп'яніння
Фото: Національна поліція

Удар був настільки сильним, що уламки автомобіля розлетілися в різні боки та травмували жінок віком 57 і 59 років, які сиділи на лавочці в парку. Їх ушпиталили із переламами ніг та іншими травмами.

Важливо
Найпопулярніший електромобіль в Україні витримав удар одразу трьох блискавок (відео)
Найпопулярніший електромобіль в Україні витримав удар одразу трьох блискавок (відео)

Тест на алкоголь показав, що його концентрація в крові водія Subaru склала 1,9 проміле при дозволеній нормі в 0,2 проміле. Порушника затримали.

дтп субару
Водієві загрожує тюремний строк
Фото: Національна поліція

Поліція почала розслідування за Ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водієві загрожує позбавлення волі на строк до 3 років та позбавлення водійських прав на 3-5 років.

До речі, нещодавно в Києві електромобіль Volkswagen влетів у підземний перехід на Майдані Незалежності.

Також Фокус розповідав, що в столиці втопили дорогий Porsche.