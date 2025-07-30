Не подолав водну перешкоду: у Києві в негоду втопили дорогий Porsche (фото, відео)

Преміальний Porsche Panamera став жертвою негоди в Києві. Дороге авто не змогло проїхати затопленою вулицею.

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Інцидент мав місце сьогодні, 30 липня на вулиці Стеценка, а його причиною стала сильна злива в Києві. Фото та відео з Porsche Panamera публікують у столичних Telegram-каналах.

Через негоду чимало вулиць в Києві виявилися затопленими, причому рівень води на них був доволі високим. Спортивний Porsche Panamera намагався проїхати через підтоплену ділянку, яку без проблем долали позашляховики.

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Утім, Porsche Panamera має невеликий кліренс і форсувати водну перешкоду він не зміг. Автомобіль зупинився просто у воді. Діставати його довелося евакуатору, який прибув на місце ДТП.

Авто забирали евакутором Фото: Київ оперативний

Як відомо, подібні поїздки затопленими дорогами надзвичайно шкідливі для авто. Не виключено, що Porsche Panamera зупинився через гідроудар двигуна (вода, потрапляючи в мотор може пошкодити поршні та шатуни) або ж через вихід із ладу електропроводки.

У будь-якому випадку ремонт буде недешевим та й продати авто-потопельника доволі проблематично. Для довідки: ціна Porsche Panamera в Україні стартує з 5,1 млн гривень.

Між іншим, нещодавно в Івано-Франківську на СТО заїхав палаючий BMW.

Також Фокус писав, що в ДТП розбили суперкар Porsche за $1,5 мільйона.