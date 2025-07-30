Авто "пливуть", як по річках: у Києві сильна злива паралізувала рух транспорту (фото, відео)

Негода у Києві 30 липня спричинила транспортний колапс. Сильними дощами з грозою затопило вулиці столиці, в соцмережах публікують кадри, на яких автівки "пливуть" дорогами.

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У Києві в першій воловині дня 30 липня лив сильний дощ і лунав грім. Місцевий Telegram-канал "Реальний Київ" повідомляє, що в столиці зливою затопило низку вулиць і почалися затори.

На опублікованих кадрах можна побачити, як на деяких дорогах, по коліно залитих водою, пробиваються "фонтани". На дорозі між житловими будинками біля стадіону "Локомотив" утворилася бурхлива "ріка".

Канал "Київ ІНФО" поширив кадри затоплення Борщагівської вулиці, яка також перетворилася на "річку".

"Більшість автівок не ризикують перепливати. Затори кілометрові", — написали автори пабліка.

Сильна злива ускладнила рух транспорту у Києві Фото: Патрульна поліція Києва

Негода у Києві: де ускладнено рух транспорту

У "Київпастрансі" повідомляють, що через скупчення води затримується рух громадського транспорту, зокрема:

тролейбусів № 19, № 23, і № 31 на перетині вул. Дорогожицька по вул. Г. Джонса;

тролейбусів № 6, № 18 і № 33 на перетині вул.Вишгородська та вул. Дубровицька;

трамваїв № 12, № 17, і № 19 на перетині вул. Автозаводська та вул. Пріорська;

тролейбусів № 6, № 18, № 25, № 28 і № 33 по вул. Кирилівська;

трамваїв № 11, № 12, № 16 і № 19 на перетині вул. Кирилівська та вул. Сирецька;

трамваїв № 15 по вул. Дегтярівська;

тролейбусів № 27, № 30 і № 31 по вул. Олени Теліги;

тролейбусів № 22к, № 27, № 30 і № 42 на перетині вул. Гетьмана та вул. Борщагівська.

У Києві під час сильної грози затопило кілька вулиць Фото: Патрульна поліція Києва

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що через сильний дощ у Києві ускладнено рух транспорту на вулицях:

Олександра Махова;

Стеценка;

Борщагівській;

Святошинській;

Петра Радченка;

Дегтярівській;

Дорогожицькій;

Автозаводській.

Негода у Києві: як уберегтися від травм і куди звертатися

В Київській міській державній адміністрації попереджали про сильні зливи у Києві 30 липня та 1 рівень небезпечності. В адміністрації нагадали, що під час грози варто уникати рекламних щитів і ліній електропередач, обходити великі дерева та не паркувати поруч із ними автівки.

Якщо підтопило проїжджі частини чи тротуари, потрібно звернутися до диспетчерської служби Комунальної корпорації "Київавтодор" за номером 0442847419.

При падінні дерева чи гілок необхідно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером 0442724018, якщо падіння дерева загрожує життю — до рятувальників за номерами 101 чи 0444303713 (телефон КАРС "Київська служба порятунку").

Якщо є травмовані люди, необхідно зателефонувати за номером 103 для виклику екстреної медичної допомоги.

При несправності світлофорів чи дорожніх знаків можна телефонувати за номером 0503873542 (Центр організації дорожнього руху).

Негода в Україні: які регіони ще може затопити

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні погодні явища та перший рівень небезпечності (жовтий) 31 липня та 1 серпня у кількох областях.

За прогнозом погоди від фахівців Укргідрометцентру, через сильні дощі продовжиться підвищення рівнів води на річках суббасейну Прип'ятi, що протікають у Волинській, Рівненській і Житомирській областях. На окремих ділянках вода може виходити на заплаву.

Укргідрометцентр попереджає про 1 рівень небезпечності у трьох областях Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 29 липня Фокус писав, що Рівненщину заливають дощі: в населених пунктах області зникало світло, вулиці перетворилися на "ріки" і водою повимивало врожай.

Також після проливних дощів місцеві влаштували риболовлю на вулицях Житомира: на затоплених вулицях міста побачили зграю карасів.

У Києві через сильний дощ підтоплювало станцію метро "Лук'янівська" і кілька районів міста 28 липня.