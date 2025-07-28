Столиця "йде під воду": сильний дощ затопив станцію метро "Лукʼянівська" та кілька районів (відео)

У понеділок, 28 липня, в Києві через сильний дощ підтопило станцію метро "Лукʼянівська" та кілька районів міста. В окремих місцях вода сягала рівня річки, через що виникли перебої з електропостачанням та ускладнення руху транспорту.

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Зокрема, телеграм-канал телеканалу "Київ24" опублікував відео, на якому видно, як будівлю станції залило водою. Варто зазначити, що раніше ця будівля вже неодноразово зазнавала пошкоджень внаслідок російських ударів.

Наразі на офіційних каналах Київського метрополітену інформації про підтоплення немає.

Водночас за даними інших місцевих ЗМІ, столиця масово йде під воду. Так, райони Борщагівка та Стеценка фактично перетворилися на річки. Також повідомляють про відсутність світла у деяких частинах міста.

Цього ж дня Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Києва та Київської області, які триватимуть до кінця 28 липня. Очікується значний дощ із грозами, місцями можливий град та шквали вітру до 15–20 м/с. Ба більше, встановлено I рівень небезпечності — жовтий.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

У зв’язку з цим Київська міська державна адміністрація рекомендує під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев, а також не залишати автомобілі поруч із ними.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків в Україні 28 липня передбачалася мінлива погода. Місцями мали пройти опади та навіть град, однак залишатиметься спека. Зокрема, у Київській та Черкаській областях можливі дощі та грози, вдень — град і шквальний вітер 15-20 м/с.

Раніше Фокус писав, що внаслідок негоди на Одещині, одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти. Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’яту дитину, 15-річного хлопчика, врятувати не вдалося.