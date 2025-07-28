Столица "уходит под воду": сильный дождь затопил станцию метро "Лукьяновская" и несколько районов (видео)

В понедельник, 28 июля, в Киеве из-за сильного дождя подтопило станцию метро "Лукьяновская" и несколько районов города. В отдельных местах вода достигала уровня реки, из-за чего возникли перебои с электроснабжением и осложнения движения транспорта.

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В частности, телеграм-канал телеканала "Киев24" опубликовал видео, на котором видно, как здание станции залило водой. Стоит отметить, что ранее это здание уже неоднократно подвергалось повреждениям в результате российских ударов.

Сейчас на официальных каналах Киевского метрополитена информации о подтоплении нет.

В то же время по данным других местных СМИ, столица массово уходит под воду. Так, районы Борщаговка и Стеценко фактически превратились в реки. Также сообщают об отсутствии света в некоторых частях города.

В этот же день Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области, которые продлятся до конца 28 июля. Ожидается значительный дождь с грозами, местами возможен град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Более того, установлен I уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В связи с этим Киевская городская государственная администрация рекомендует во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев, а также не оставлять автомобили рядом с ними.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Украине 28 июля предполагалась переменчивая погода. Местами должны были пройти осадки и даже град, однако будет оставаться жара. В частности, в Киевской и Черкасской областях возможны дожди и грозы, днем — град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Ранее Фокус писал, что в результате непогоды в Одесской области, одно из деревьев упало прямо на туристическую палатку, где находились дети. Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого ребенка, 15-летнего мальчика, спасти не удалось.