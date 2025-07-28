Непогода в Одесской области: дерево упало на палатку с детьми, погиб подросток

Трагедия произошла в городе Балта Подольского района. Во время внезапного ухудшения погоды сорвался сильный ветер. Одно из деревьев упало прямо на туристическую палатку, где находились дети.

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"Дети отдыхали возле реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего упало дерево на палатку, в которой находились подростки", — говорится в сообщении ГСЧС Одесской области.

Старое дерево упало на палатку Фото: ГСЧС

Спасатели достали четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого ребенка, 15-летнего мальчика, спасти не удалось. Обстоятельства гибели ребенка выясняют правоохранители.

Известно, что погода ухудшилась на территории общины неожиданно, после обеда. Сильный шквальный ветер повалил старое дерево на берегу реки Кодыма. Оно упало на палатку, в которой от дождя спрятались подростки, которые незадолго до того пришли отдыхать.

В Одесской области от непогоды погиб подросток Фото: ГСЧС

"Искренние соболезнования семье, — беда постигла неожиданно... Состояние здоровья четырех пострадавших детей стабильное. Сейчас детьми занимаются врачи", — сообщил глава общины Сергей Мазур.

Он также сообщил, что объемы повреждений уточняются, но уже известно о пострадавших домах, поваленных деревьях, поврежденных крышах и линиях электросетей.

Все службы работают в экстренном режиме, ликвидируя последствия ливня.

Напомним, Фокус писал о погоде на 28 июля. Кое-где в Украине будет жарко, но пройдут также сильные ливни даже с градом. В Украину идет циклон из Польши под названием Karlheinz.

Напомним, в Турции недавно зарегистрировали температурный рекорд: жара преодолела отметку в 50 градусов.