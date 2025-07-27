Адская жара: в Европе зафиксировали рекордную температуру, метеорологи говорят о новой норме

Нынешняя жара в Европе побила рекорд, самую высокую температуру измерили в Турции. Воздух прогрелся до более 50 градусов, и специалисты предупреждают о еще более экстремальных явлениях в будущем.

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Новый европейский рекорд зафиксировали в турецкой провинции Ширнак. В пятницу температура там достигла отметки в 50,5 градусов, это подтвердила государственная метеорологическая служба. Как сообщили в Türkiye Today 26 июля, жара в Турции превысила предыдущий континентальный рекорд в Европе.

Он был установлен в августе 2021 года на итальянской Сицилии и составлял 48,8 градуса. Впоследствии выяснилось, что в тот день над регионом находился очень мощный верхний антициклон. До этого континентальным рекордом были 48 градусов, которые зафиксировали в Греции еще 10 июля 1977 года.

В общем экстремальная жара охватила 31 провинцию в Турции. Во всех них фиксировали более 40 градусов. Показатели снимали в тени на высоте 2 метров над уровнем земли. Местные метеорологи подчеркнули, что нынешняя температура превышает средние сезонные показатели на 6-12 градусов.

Географическое положение Турции охватывает как Европу, так и Азию. Однако этот рекорд — важный для климатических наблюдений Европы, ведь часть земель Всемирная метеорологическая организация относит к европейскому региону. Экстремальные температуры ВМО классифицирует как для целого региона, так и для "континентальной" Европы в частности.

Отмечается, что такая жара наблюдается на фоне общей тенденции к повышению температуры в регионе. Метеорологи предупреждают, что температура будет держаться выше нормы и в дальнейшем. По оценке ВМО, показатели свидетельствуют о текущем климате, а также считается, что в будущем по всей Европе могут произойти еще большие экстремальные явления.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине также усилится жара. В южных регионах будут фиксировать до 40 градусов, а в некоторых областях задождит.

В ДТЭК поделились секретом, как сэкономить на использовании кондиционера. Если не так выставить температуру, каждый градус добавляет до 8% к сумме в платежке.