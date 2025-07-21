Как летом экономно пользоваться кондиционером: советы энергетиков

В летнюю жару кондиционер становится настоящим спасением для многих украинцев. Однако его активное использование может оказать существенное влияние на размер счетов за электроэнергию.

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Ключ к экономии — правильно подобранная температура. Об этом говорится в пресс-службе ДТЭК.

Специалисты компании отмечают, что идеальным режимом является +24…+26°C. Если снизить температуру ниже +22°C, то каждый градус дополнительно добавляет до 8% к сумме в платежке.

Кроме того, эксперты советуют уменьшать тепловую нагрузку на помещение. Для этого достаточно закрывать днем шторы и использовать специальные солнцезащитные пленки на окнах. Это позволит избежать перегрева дома и уменьшит нагрузку на кондиционер.

Не менее важно следить за состоянием самого устройства. Наибольшей проблемой являются забитые фильтры, которые нужно очищать как минимум раз в месяц. Грязные фильтры заставляют кондиционер работать более интенсивно, что автоматически повышает потребление электроэнергии.

Даже в самые жаркие дни можно создать комфортный микроклимат в помещении без лишних трат — стоит лишь соблюдать несколько простых советов.

Ранее эксперты назвали 5 лучших портативных кондиционеров лета 2025. Они занимают немного места и не требуют монтажа. У некоторых также есть дополнительные функции помимо охлаждения.

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