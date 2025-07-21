Як влітку економно користуватися кондиціонером: поради енергетиків

У літню спеку кондиціонер стає справжнім порятунком для багатьох українців. Однак його активне використання може суттєво вплинути на розмір рахунків за електроенергію.

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Ключ до економії — правильно підібрана температура. Про це йдеться у пресслужбі ДТЕК.

Фахівці компанії зазначають, що ідеальним режимом є +24...+26°C. Якщо знизити температуру нижче +22°C, то кожен градус додатково додає до 8% до суми в платіжці.

Крім того, експерти радять зменшувати теплове навантаження на приміщення. Для цього достатньо закривати вдень штори та використовувати спеціальні сонцезахисні плівки на вікнах. Це дасть змогу уникнути перегріву будинку та зменшить навантаження на кондиціонер.

Не менш важливо стежити за станом самого пристрою. Найбільшою проблемою є забиті фільтри, які потрібно очищати як мінімум раз на місяць. Брудні фільтри змушують кондиціонер працювати інтенсивніше, що автоматично підвищує споживання електроенергії.

Навіть у найспекотніші дні можна створити комфортний мікроклімат у приміщенні без зайвих витрат — варто лише дотримуватися кількох простих порад.

Раніше експерти назвали 5 найкращих портативних кондиціонерів літа 2025. Вони займають небагато місця і не потребують монтажу. У деяких також є додаткові функції крім охолодження.

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