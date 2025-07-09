Топ 5 портативних кондиціонерів літа 2025: які моделі рекомендують експерти (фото)

Літній сезон — дуже вдалий час зважитися на встановлення кондиціонера, адже простий вентилятор може і не впоратися зі спекою. Але не все так просто, — наприклад, віконні кондиціонери підійдуть не для всіх приміщень.

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З проблемою допоможе впоратися хороший портативний кондиціонер, пише Forbes. Такі кондиціонери займають менше місця, їх можна переносити з кімнати в кімнату і, до того ж, у таких кондиціонерів часто є додаткові режими роботи (приміром, обігрів і осушення). Видання склало власний рейтинг найкращих портативних кондиціонерів

Midea Duo MAP14S1TBL

На думку експертів, це найкращий портативний кондиціонер загалом. Він багатофункціональний, тихий і простий в управлінні.

Midea Duo MAP14S1TBL впорається з охолодженням на великій площі Фото: Forbes

Найкраще така модель підійде для:

великих приміщень (охолоджує швидко й ефективно)

спалень (або інших приміщень, де важливо забезпечити тишу)

приміщень, яким потрібна додаткова ізоляція вікон.

Але якщо у вас обмежений простір на підлозі, або ви просто віддаєте перевагу ручному управлінню додатком на смартфоні, то краще взяти іншу модель.

SereneLife SPLAC10

Найкращий портативний кондиціонер за співвідношенням ціни та якості. Йому притаманні легка конструкція і простота в налаштуванні та управлінні.

SereneLife SPLAC10 вважається найкращою бюджетною моделлю Фото: Forbes

Він підійде для невеликих кімнат, спалень, квартири-студії або домашнього офісу. Але для великих приміщень така бюджетна модель не годиться — до того ж, у неї немає низки передових функцій, це максимально простий кондиціонер.

LG LP1419IVSM

Найтихіший портативний кондиціонер. Експерти зазначають, що, хоча жоден кондиціонер не буває по-справжньому безшумним, цей блок був набагато тихішим за будь-яку іншу модель.

LG LP1419IVSM назвали найтихішим серед усіх кондиціонерів Фото: Forbes

Налаштовується легко, підійде і для спальні, і для офісу — але не для найбільшого приміщення. До того ж, краще не використовувати його на сонячній стороні, — ефективність через велику кількість сонячного світла може знижуватися.

Whynter ARC-14S

Найкращий портативний кондиціонер із двома шлангами. Охолоджує швидко й ефективно, і при цьому більш компактний, ніж інші моделі. У комплект входять заглушки для шлангів, тому зберігати його досить зручно.

Незважаючи на систему шлангів, зберігати Whynter ARC-14S дуже легко

Добре працює для охолодження приміщень середнього розміру. Серед нечисленних мінусів — не дуже зручні кнопки управління, а також відсутність Wi-Fi і підключення до додатка.

Costway

Ідеальний кондиціонер для невеликих приміщень. Щоправда, дизайн фахівці визнали не найвдалішим — вставки у віконні панелі призначені для розсувних вікон (а в інструкції не вказано, як їх встановлювати у вікна, які відкриваються вертикально), а сенсорні кнопки спочатку можуть заплутати користувача.

Costway відмінно охолодить невелику кімнату Фото: Forbes

Крім того, світлодіодний екран злегка тьмяніє в сплячому режимі, але відключити його повністю неможливо — і це треба врахувати, якщо ви хочете використовувати цю модель у спальні, але чутливі до світла.

Раніше Фокус писав про недорогі пристрої для охолодження в будинку і на вулиці. Можна, наприклад, поставити портативний кондиціонер. А комфортний сон у спекотну погоду забезпечить матрац із водяним охолодженням.

А ще можна охолодити приміщення без кондиціонера. Для цього стане в пригоді система стельового охолодження, причому її можна ставити і в офісах, і в конференц-залах, і в звичайних квартирах.