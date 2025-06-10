Замість кондиціонера: як охолодити приміщення за допомогою системи "холодна стеля" (фото)

Кондиціонер — це звичне рішення для спекотного сезону. Але можна спробувати і щось нове — систему, яка виконує одразу кілька корисних функцій. Стельове охолодження називають "здоровою альтернативою" стандартним системам кондиціонування.

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Про це пише variotherm.com.

Спектр застосування системи стельового охолодження дуже широкий: вона може бути встановлена і в офісах, і в конференц-залах, і в звичайних квартирах. Для охолодження використовується вся стеля, і одна система справляється з кількома функціями. Вона забезпечує охолодження, обігрів (у холодний сезон) і шумозаглушення.

Як працює "холодна стеля"

Водне стельове охолодження являє собою систему поверхневого охолодження і працює з використанням теплообміну. Холодна вода циркулює алюмінієвою багатошаровою композитною трубою й охолоджує всю поверхню стелі, а людина в приміщенні випромінює надлишкове тепло тіла на прохолодні поверхні. Таким чином у всьому приміщенні створюється комфортний температурний режим, але при цьому, на відміну від кондиціонера, приміщення не продувається холодним повітрям.

Стельова система працює на основі теплообміну Фото: variotherm.com

Ще одна перевага стельової системи охолодження — що вона не створює протягів і працює безшумно, а тому може працювати і вночі.

До того ж, хоч вона і коштує дорожче кондиціонера, але в перспективі буде більш вигідним вкладенням — така система споживає для охолодження менше енергії.

Екологічне охолодження

Для роботи стельової системи охолодження потрібна охолоджена вода. В ідеалі необхідна енергія отримується безпосередньо з довкілля (за допомогою глибокого буріння, поверхневих колекторів або теплового насоса). Тобто енергія надходить з екологічно чистих джерел — повітря, землі або ґрунтових вод. Вбудований компресор створює температуру води від 16 до 20 °C, необхідну для охолодження.

Режим обігріву

Стельова система впорається і з обігрівом. На відміну від стандартних систем конвекційного опалення (таких як радіатори), системи стельового опалення працюють з комфортним теплом, що випромінюється, і дуже низькою різницею температур.

Такий ефект досягається тим, що система поверхневого нагріву використовує всю поверхню для передачі тепла. Випромінювання виходить під прямим кутом до поверхні, тому тепло випускається зверху вниз. Коли промені потрапляють на тверду поверхню, вона нагрівається.

Шумоізоляція як бонус

Стельова система охолодження та обігріву також може бути встановлена з шумопоглинаючою акустичною поверхнею. Така акустична панель виготовлена з гіпсоволокнистих плит і має попередньо встановлені перфорації. Перфорація в гіпсоволокнистих плитах спрямовує шум через конструкцію. Звукові хвилі "розбиваються", і шум значно знижується.

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