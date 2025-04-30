Допоможуть пережити літо: названо 7 найкращих кондиціонерів 2025 року (фото)

У теплу пору року правильно обраний кондиціонер дає змогу зберігати комфортну температуру і низький рівень вологості в будинку.

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Експерти журналу Popular Mechanics протестували в спекотному приміщенні низку моделей і вибрали 7 найкращих кондиціонерів 2025 року.

Найкращий бюджетний кондиціонер: Frigidaire FFRA051WAE

Frigidaire FFRA051WAE

Віконний кондиціонер Frigidaire розроблено для того, щоб знизити температуру в невеликому, спекотному і задушливому приміщенні до комфортної. Ця відносно недорога модель ідеально підійде для маленької спальні.

Прилад має базову конструкцію з двома ручками. Верхня ручка керує налаштуванням охолодження, а нижня — швидкістю вентилятора у двох режимах: з охолодженням і без охолодження.

Після того як верхню ручку встановлено на бажану температуру, термостат вмикатиме і вимикатиме кондиціонер, щоб підтримувати цей показник. Також є можливість встановити високу або низьку швидкість обертання вентилятора, щоб кондиціонер не надто голосно працював, наприклад, під час перегляду телевізора.

Базова модель не має інтелектуальних функцій для зв'язку з телефоном або іншим смарт-пристроєм. Тому, щоб FFRA051WAE сам увімкнувся в потрібний час необхідно використовувати таймер стороннього виробника.

Характеристики кондиціонера Frigidaire FFRA051WAE:

зона охолодження — 13,9 квадратних метра;

потужність охолодження — 5000 БТЕ;

комбінований коефіцієнт енергоефективності (CEER) — 11;

розміри — 54,8 x 47,2 x 31,5 сантиметра;

тип — віконний.

Найтихіший кондиціонер: Midea U Smart Inverter

Midea U Smart Inverter

Модель Midea U Smart Inverter виявилася найменш гучною з усіх тестованих. Це також єдиний кондиціонер з унікальною формою "U", яка дозволяє закрити вікно в його центрі, краще ізолюючи компресор від внутрішнього простору. Така конструкція, що вимагає спеціального монтажного кронштейна, робить кондиціонер складнішим з погляду механіки, але й тихішим.

Низький рівень шуму також обумовлений тим, що це кондиціонер з інверторним компресором. Швидкість компресора змінюється залежно від потреби, а не просто вмикається і вимикається.

Ще одна перевага — жалюзі, які автоматично переміщуються вертикально, щоб краще розподіляти повітря в приміщенні. Завдяки цьому та високому BTU цей віконний кондиціонер швидко знижує температуру в приміщенні. Повітряний фільтр розташований під кутом, що забезпечує набагато легший доступ до панелі фільтра, яка відкидається приблизно на 45 градусів.

Характеристики кондиціонера Midea U Smart Inverter:

зона охолодження — 51 квадратний метр;

потужність охолодження — 12 000 БТЕ;

CEER -15;

розміри -22,86 x 54,61x 34,29 сантиметра;

тип — віконний.

Кондиціонер із найкращими сучасними функціями: Windmill

Вітряк

Крім приємного зовнішнього вигляду кондиціонер Windmill може похвалитися сумісністю з Wi-Fi, функцією "розумний дім", простотою встановлення, вбудованим голосовим управлінням і мінімальним шумом.

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Пристрій випускає повітря вгору і назовні під кутом 45 градусів, тому не буде дути на ліжко, якщо воно розташоване навпроти вікна. Похилий напрямок також сприяє кращій циркуляції повітря.

Завдяки вбудованому Wi-Fi можна встановити температуру до приходу додому. Є три різні налаштування охолодження і три швидкості вентилятора, усі з яких легко контролюються через застосунок.

Характеристики кондиціонера Windmill:

зона охолодження 32,5 квадратних метра;

потужність охолодження — 8000 БТЕ;

CEER — 11.6;

розміри — 33,5 x 49 x 49,2 сантиметра;

тип — віконний.

Найкращий портативний кондиціонер: LG LP1419IVSM Smart Portable

LG Smart Portable

Переносний кондиціонер LG добре підходить для великих квартир або офісних приміщень, яким може знадобитися додаткова потужність охолодження через гаряче цифрове обладнання.

Під час тестування LP1419IVSM продемонстрував високу потужність, а автоматичний рух випускних жалюзі забезпечував рівномірний розподіл температури в заданій зоні. Крім того, він добре підтримував температуру.

Кондиціонер дуже простий у використанні. Дві решітки закривають його два повітряні фільтри, і жоден з них не потребує інструментів для зняття. Верхня решітка особливо добре спроектована і легко знімається.

Характеристики кондиціонера LP1419IVSM Smart Portable Air:

зона охолодження — 46,4 квадратних метра;

охолоджувальна здатність — 14 000 БТЕ;

розміри — 39,6 x 44,9 x 74,4 сантиметра;

тип — портативний.

Найкращий компактний кондиціонер: Black & Decker BPACT14H Portable

Black & Decker BPACT14H Portable

Переносний кондиціонер Black & Decker підійде для охолодження невеликих приміщень. Він також може доповнювати центральну систему кондиціонування у висотних багатоквартирних будинках, у яких на верхньому поверсі занадто спекотно.

У цій моделі потрібно вручну встановлювати вертикальний напрямок жалюзі, щоб відрегулювати, наскільки далеко кондиціонер виштовхує повітря, але за цими жалюзі знаходиться жалюзі, які автоматично переміщуються зліва направо. У результаті повітря рівномірно розподіляється по великій площі.

Прилад також функціонує як тепловий насос і осушувач повітря, коли акцент робиться не на охолодженні або обігріві, а на видаленні парів вологи з повітря. Зливати конденсат потрібно тільки в екстремальних умовах

Характеристики кондиціонера Black & Decker BPACT14H Portable:

зона охолодження — 32,5 квадратних метра;

потужність охолодження — 14 000 БТЕ;

розміри — 43,4 x 71,3 x 35 сантиметрів;

тип — портативний.

Найпростіший у налаштуванні кондиціонер: July A/C

липневий кондиціонер

Для встановлення віконного кондиціонера July A/C тестувальникам потрібно було тільки просвердлити гвинти, щоб встановити раму — до якої прикріплені ізоляційні крила — у вікно. Після встановлення цю модель також легко налаштувати і запустити

Потужності кондиціонера достатньо, щоб охолодити маленьку спальню і забезпечити приплив повітря в сусідню кімнату. Рівень шуму — від низького до середнього.

Характеристики кондиціонера July A/C Window Air:

зона охолодження — 23,2 квадратних метра;

охолоджувальна здатність — 8000 БТЕ

CEER — 11

розміри — 45,4 x 50,5 x 37,5 сантиметра;

тип — віконний.

Найкращий кондиціонер загалом: LG Dual Inverter Smart Window

LG LW1517IVSM

Кондиціонер LG Dual Inverter Smart Window був найбільшим з тестованих. Та модель використовує багатошвидкісний компресор для управління охолодженням, який прискорюється або сповільнюється для підтримки температури.

Його конструкція дає змогу не тільки підтримувати постійну температуру, а й скорочувати споживання енергії та знижувати знос компресора. У LG називають цю конструкцію двохінверторною.

Характеристики кондиціонера LG Dual Inverter Smart Window Air Conditioner:

зона охолодження — 74,3 квадратних метра;

охолоджувальна здатність — 14 000 БТЕ;

CEER — 14.7;

розміри — 59,6 x 73,6 x 38,1 сантиметра;

тип — віконний.

Нагадаємо, під час простою таке обладнання, як павербанки, генератори, зарядні станції та акумулятори потрібно зберігати правильно, щоб уникнути поломок.