Помогут пережить лето: названы 7 лучших кондиционеров 2025 года (фото)

В теплое время года правильно выбранный кондиционер позволяет сохранять комфортную температуру и низкий уровень влажности в доме.

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Лучший бюджетный кондиционер: Frigidaire FFRA051WAE

Frigidaire FFRA051WAE

Оконный кондиционер Frigidaire разработан для того, чтобы понизить температуру в небольшом, жарком и душном помещении до комфортной. Эта относительно недорогая модель идеально подойдет для маленькой спальни.

Прибор имеет базовую конструкцию с двумя ручками. Верхняя ручка управляет настройкой охлаждения, а нижняя — скоростью вентилятора в двух режимах: с охлаждением и без охлаждения.

После того как верхняя ручка установлена на желаемую температуру, термостат будет включать и выключать кондиционер, чтобы поддерживать этот показатель. Также есть возможность установить высокую или низкую скорость вращения вентилятора, чтобы кондиционер не слишком громка работал, к примеру, во время просмотра телевизора.

Базовая модель не имеет интеллектуальных функций для связи с телефоном или другим смарт-устройством. Поэтому, чтобы FFRA051WAE сам включился в нужное время необходимо использовать таймер стороннего производителя.

Характеристики кондиционера Frigidaire FFRA051WAE:

зона охлаждения — 13,9 квадратных метра;

мощность охлаждения — 5000 БТЕ;

комбинированный коэффициент энергоэффективности (CEER) — 11;

размеры — 54,8 x 47,2 x 31,5 сантиметра;

тип — оконный.

Самый тихий кондиционер: Midea U Smart Inverter

Midea U Smart Inverter

Модель Midea U Smart Inverter оказалась наименее шумной из всех тестируемых. Это также единственный кондиционер с уникальной формой "U", которая позволяет закрыть окно в его центре, лучше изолируя компрессор от внутреннего пространства. Такая конструкция, требующая специального монтажного кронштейна, делает кондиционер более сложным с точки зрения механики, но и более тихим.

Низкий уровень шума также обусловлен тем, что это кондиционер с инверторным компрессором. Скорость компрессора меняется в зависимости от потребности, а не просто включается и выключается.

Еще одно преимущество — жалюзи, которые автоматически перемещаются вертикально, чтобы лучше распределять воздух в помещении. Благодаря этому и высокому BTU этот оконный кондиционер быстро снижает температуру в помещении. Воздушный фильтр расположен под углом, что обеспечивает гораздо более легкий доступ к панели фильтра, которая откидывается примерно на 45 градусов.

Характеристики кондиционера Midea U Smart Inverter:

зона охлаждения — 51 квадратный метр;

мощность охлаждения — 12 000 БТЕ;

CEER —15;

размеры —22,86 x 54,61x 34,29 сантиметра;

тип — оконный.

Кондиционер с лучшими современными функциями: Windmill

Windmill

Кроме приятного внешнего вида кондиционер Windmill может похвастаться совместимостью с Wi-Fi, функцией "умный дом", простотой установки, встроенным голосовым управление и минимальным шумом.

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Устройство выпускает воздух вверх и наружу под углом 45 градусов, поэтому не будет дуть на кровать, если она расположена напротив окна. Наклонное направление также способствует лучшей циркуляции воздуха.

Благодаря встроенному Wi-Fi можно установить температуру до прихода домой. Есть три различных настройки охлаждения и три скорости вентилятора, все из которых легко контролируются через приложение.

Характеристики кондиционера Windmill:

зона охлаждения 32,5 квадратных метра;

мощность охлаждения — 8000 БТЕ;

CEER — 11.6;

размеры — 33,5 x 49 x 49,2 сантиметра;

тип — оконный.

Лучший портативный кондиционер: LG LP1419IVSM Smart Portable

LG Smart Portable

Переносной кондиционер LG хорошо подходит для больших квартир или офисных помещений, которым может потребоваться дополнительная мощность охлаждения из-за горячего цифрового оборудования.

В ходе тестирования LP1419IVSM продемонстрировал высокую мощность, а автоматическое движение выпускных жалюзи обеспечивало равномерное распределение температуры в заданной зоне. Кроме того, он хорошо поддерживал температуру.

Кондиционер очень прост в обращении. Две решетки закрывают его два воздушных фильтра, и ни один из них не требует инструментов для снятия. Верхняя решетка особенно хорошо спроектирована и легко снимается.

Характеристики кондиционера LP1419IVSM Smart Portable Air:

зона охлаждения — 46,4 квадратных метра;

охлаждающая способность — 14 000 БТЕ;

размеры — 39,6 x 44,9 x 74,4 сантиметра;

тип — портативный.

Лучший компактный кондиционер: Black & Decker BPACT14H Portable

Black & Decker BPACT14H Portable

Переносной кондиционер Black & Decker подойдет для охлаждения небольших помещений. Он также может дополнять центральную систему кондиционирования в высотных многоквартирных домах, в которых на верхнем этаже слишком жарко.

В это модели нужно вручную устанавливать вертикальное направление жалюзи, чтобы отрегулировать, насколько далеко кондиционер выталкивает воздух, но за этими жалюзи находится жалюзи, которое автоматически перемещается слева направо. В результате воздух равномерно распределяется по большой площади.

Прибор также функционирует как тепловой насос и осушитель воздуха, когда акцент делается не на охлаждении или обогреве, а на удалении паров влаги из воздуха. Сливать конденсат нужно только в экстремальных условиях

Характеристики кондиционера Black & Decker BPACT14H Portable:

зона охлаждения — 32,5 квадратных метра;

мощность охлаждения — 14 000 БТЕ;

размеры — 43,4 x 71,3 x 35 сантиметров;

тип — портативный.

Самый простой в настройке кондиционер: July A/C

July A/C

Для установки оконного кондиционера July A/C тестировщикам потребовалось только просверлить винты, чтобы установить раму — к которой прикреплены изоляционные крылья — в окно. После установки эту модель также легко настроить и запустить

Мощности кондиционера достаточно, чтобы охладить маленькую спальню и обеспечить приток воздуха в соседнюю комнату. Уровень шума – от низкого до среднего.

Характеристики кондиционера July A/C Window Air:

зона охлаждения — 23,2 квадратных метра;

охлаждающая способность — 8000 БТЕ

CEER — 11

размеры — 45,4 x 50,5 x 37,5 сантиметра;

тип — оконный.

Лучший кондиционер в целом: LG Dual Inverter Smart Window

LG LW1517IVSM

Кондиционер LG Dual Inverter Smart Window был самым большим из тестируемых. Та модель использует многоскоростной компрессор для управления охлаждением, который ускоряется или замедляется для поддержания температуры.

Его конструкция позволяет не только поддерживать постоянную температуру, но также сокращать потребления энергии и снижать износ компрессора. В LG называют эту конструкцию двухинверторной.

Характеристики кондиционера LG Dual Inverter Smart Window Air Conditioner:

зона охлаждения — 74,3 квадратных метра;

охлаждающая способность — 14 000 БТЕ;

CEER — 14.7;

размеры — 59,6 x 73,6 x 38,1 сантиметра;

тип — оконный.

Напомним, во время простоя такое оборудование, как павербанки, генераторы, зарядные станции и аккумуляторы нужно хранить правильно, чтобы избежать поломок.