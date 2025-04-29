Смарт-телевизоры "шпионят" за владельцами: 5 настроек, которые лучше изменить

Большинство современных телевизоров имеют встроенные микрофоны, трекеры, доступ в интернет, камеры и функцию голосовых команд. Эти технологии могут использоваться для доступа к личной жизни пользователя без его ведома.

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Как отмечают в издании, благодаря новым функциям телевизор получает доступ к таким данным, как адрес электронной почты, платежная информация, геолокация и предпочитаемый контент. Эта информация используется для целевой рекламы.

То же самое касается потоковых платформ Apple TV, Roku или Google TV Streamer. Хотя большинство сервисов утверждают, что используют данные пользователей только для проверки кредитоспособности или для точной настройки рекомендаций, они также собирают персональные данные.

Сбор данных о контенте

ACR (автоматическое распознавание контента) — это технология рекламного наблюдения, используемая большинством смарт-телевизоров для сбора данных о том, что человек смотрит, и предоставления их производителям и маркетологам. Она делает выборку пикселей, а затем сопоставляет их с централизованной базой данных.

Отслеживание показывает связь между персональными данными (IP-адресом, адресом электронной почты или физическим адресом) и контентом. Это улучшает рекомендации, однако нарушает конфиденциальность пользователя.

В издании подчеркнули, что личная информация, собранная с помощью этой технологии, может быть использована не по назначению, ставя под угрозу безопасность. Отключение ACR может повлиять на работу различных интеллектуальных функций телевизора, однако повисит конфиденциальность.

Как отключить ACR:

Samsung TV : перейдите в раздел "Главная" > "Конфиденциальность и выбор" > "Условия и положения" > "Политика конфиденциальности" и снимите флажок "Просмотр информационных служб";

Roku TV : перейдите в "Настройки" > "Система" > "Конфиденциальность" и включите "Ограничить отслеживание рекламы". Затем перейдите в Smart TV Experience и отключите "Использовать информацию для входов ТВ";

телевизор LG: перейдите в раздел "Главная" > "Настройки" > "Основные" > "Система" > "Дополнительные настройки" и отключите опцию Live Plus;

телевизор Sony: перейдите в раздел "Главная" > "Настройки" > "Начальная настройка" > "Samba Interactive TV" и отключите Samba TV.

Камера и микрофон

Технологии голосового управления в современных телевизорах поддерживают микрофон активным даже при выключенном устройстве, что позволяет быстро реагировать на команды. Если в телевизор встроены Alexa, Bixby или Google Assistant, скорее всего, у него есть микрофон.

Авторы статьи отметили, что иногда телевизор может "слышать" то, что для него не предназначено. Чтобы противостоять этой проблеме конфиденциальности, можно отключать микрофон или ограничить его доступ. Сделать это можно в меню настроек, изменив параметры, связанные с доступом к микрофону или распознаванием голоса.

Некоторые телевизоры также оснащены камерами для видеозвонков или бесшовного управления жестами. Несмотря на удобство этих функций, хакеры или производители телевизоров могут использовать их, чтобы "шпионить" за пользователями. Чтобы избежать этого, в статье рекомендуют отключать или закрывать камеру непрозрачной черной лентой, когда она не используется.

Отслеживание данных третьих лиц

Многие популярные бренды смарт-телевизоров сотрудничают с рекламодателями и фирмами по анализу данных для сбора и анализа данных. Они отслеживают, какие фильмы смотрит пользователь, какие приложения загружает, а также получают данные с помощью технологий ACR и распознавания голоса.

Чтобы не допустить отслеживания данных третьей стороной, стоит внимательно изучить политику конфиденциальности сервисов. Найдя опции, связанные с отслеживанием рекламы, персонализированной рекламой или сторонними службами, рекомендуется ограничить обмен данными.

Доступ к платформам ОС

Многие бренды телевизоров, включая Philips, Sharp, TCL и Hisense, используют платформу Android или Google TV ОС. Чтобы использовать такие смарт-телевизоры, необходимо войти в учетную запись Google и принять политику конфиденциальности Google для доступа ко всем функциям.

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В таком случае авторы статьи советуют ограничить отслеживание рекламы. Чтобы сделать это, перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Реклама" > "Сбросить рекламный идентификатор" и выберите "Удалить рекламный идентификатор".

На Android TV, нужно перейти в "Настройки" > "Юридическая информация или Настройки" > "Настройки устройства". Чтобы запретить Google использовать диагностику и информацию об использовании приложения, перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность" и выключите "Использование и диагностика".

Данные браузера

В издании предупреждают, что браузер на смарт-телевизоре может быть ценной целью для киберпреступников. Это связано с тем, что телевизор, скорее всего, не имеет VPN, антивируса или дополнительных настроек безопасности, как ПК или смартфон.

По данным авторов статьи, злоумышленники используют эту лазейку, чтобы шпионить за интернет-трафиком и вмешиваться в файлы cookie, которые контролируют доступ к онлайн-сервисам, таким как онлайн-банкинг или учетные записи социальных сетей.

Обезопасить свои данные можно с помощью VPN. Большинство премиальных VPN имеют собственные приложения, которые можно загрузить и установить на телевизор. Они работают на Apple TV, Android TV, Google TV и Fire TV.

Напомним, некоторые функции iPhone, включенные по умолчанию, могут стать серьезной проблемой в случае взлома или утери телефона.